KOŠARKAŠKO USIJANJE U KAUNASU: Barsa i Olimpijakos favoriti, pita se i Srbin Partizanov DŽELAT!

Sve oči evropske košarkaške biće usmerene ka Kaunasu gde od petka počinje finalni turnir Evrolige.

Barselona, Real Madrid, Monako i Olimpijakos su bili na prve četiri pozicije u regularnom delu, svi sem Barselone su igrali majstoricu u plej-ofu i zasluženo su se našli na Final Four-u.

Po mnogima, Barselona je glavni favorit da se domogne trofeja. Međutim takva situacija bila je i tri godine unazad pa klub iz Katalonije nije dolazio do pehara.

foto: Starsport©

Za trenera "Blaugrane" Šarunasa Jasikevičijusa ovo će biti najemotivniji turnir do sada, jer se održava u njegovom rodnom gradu, u dvorani u kojoj je učinio mnogo i kao igrač i kao trener.

Litvancu će ovo biti treći uzastopni F4 sa klubom iz Katalonije, jer je pre dve u Kelnu bio bolji Efes u finalu, a prošle godine u Beogradu prejak je bio najveći rival Real Madrid u polufinalu.

O očekivanjima na ovogodišnjem turniru, ali i o pritisku i mogućem otkazu ukoliko ne dodje do pehara govorio je na zvaničnoj konferenciji za medije u Kaunasu.

"To je nešto što ne možete da kontrolišete. Ok je da budete nervozni i da pravite greške u nekom trenutku. Moramo biti mirni, igrati našu igru, pokazati zajedništvo i napraviti balans između razočaranja i slavlja na terenu. Ali ja volim kada postoji pritisak, on čini da moji igrači budu najbolji u tom trenutku, i nadam se da možemo postići dobre stvari"- rekao je popularni "Šaras".

Kurir sport