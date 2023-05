REAL SPREMAN ZA F4! Hezonja: Moraćemo bolje nego protiv Partizana ako želimo trofej

Košarkaš Real Madrida Mario Hezonja rekao je u Kaunasu, uoči polufinala fajnal-fora Evrolige protiv Barselone, da će njegova ekipa morati da odigra bolje nego tokom četvrtfinala sa Partizanom ako želi da podigne pehar.

"Nalazimo se u dobroj formi uoči fajnal-fora. Prošli smo tešku seriju utakmica sa Partizanom, a istovremeno smo održali visok nivo tokom poslednje tri utakmice španskog prvenstva", rekao je 28-godišnji Hezonja, prenosi Hina. ; "Videli ste četvrtfinalnu seriju sa Partizanom, trebaće nam još bolja igra kako bismo podigli pehar", dodao je hrvatski reprezentativac.

Real Madrid je u četvrtfinalu gubio sa 0:2, nakon dva poraza na svom parketu, ali je uspeo da preokrene na 3:2, pa se drugu godinu zaredom nalazi na fajnal-foru.

foto: Nikola Krstic / Shutterstock Editorial / Profimedia

U petak će u Žalgiris Areni prvo snage odmeriti Olimpijakos i Monako (17.00), a potom Barselona i Real Madrid (20.00). U nedelju su na rasporedu utakmica za treće mesto i finalni okršaj.

"Kao i na svakom fajnal-foru, može se dogoditi bilo šta, jer su to samo dve utakmice. Moramo ih stoga dočekati maksimalno spremni. Govorimo to, doduše, čitavu sezonu, u kojoj smo imali uspona i padova, ali to je sada bitno istaknuti jer se odlučuje o tituli", rekao je Hezonja.

Real i Barselona su i prošle sezone igrali u polufinalu fajnal-fora Evrolige u Beogradu, kad je tim iz Madrida slavio sa 86:83. Real je u finalu poražen ;(57:58) od turskog Efesa i tako je ostao na 10 osvojenih titula prvaka Evrope.

Hezonji, koji je u Real došao iz ruskog Uniksa, ovo je prilika za osvajanje prvog trofeja u Evroligi.

"Potrebno je biti maksimalno mentalno opušten", rekao je. Hezonja će u petak nastupiti protiv svog bivšeg kluba u kojem je ;bio od 2012. do 2015. godine. "Daću sve od sebe da moja sadašnja ekipa pobedi", poručio je i dodao da mu je svejedno na kojoj će poziciji igrati i koja će mu biti uloga. "Najvažnije je da Real Madrid osvoji titulu. Nikada se nisam bunio ni za šta, uvek sam bio pozitivan i pomagao saigračima i treneru kad ;situacija nije bila dobra u nekim trenucima ove sezone. Verujem da su mi takav mentalitet i karakter osigurali uspeh na parketu", zaključio je Hezonja.

Kurir sport