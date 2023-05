ŠARUNAS NEZNAVIČIJUS: Vrhunski košarkaš koji nikada NEĆE BITI VRHUNSKI trener

Nema taj gen trenera pobednika. Nema atmosferu u ekipi. Vođenje utakmice mu je očajno. Jedino što je radi dobro to je prisak na sudije i to mu često donese uspeh... Sve ostalo - nula.

Šarunas Jasikevičijus kao trener je sve suprotno od onoga što je bio Šarunas Jasikevičijus kao igrač.

Plejmejker koji je bio "vrhunski trener na parketu", nikako nije zadržao to zvanje kada je seo na klupu. Prosto - rezultati tako kazuju.

Litvanac ima ubedljivo najkvalitetniji i najskuplji tim u Evropi, ali uzaludno. I tako već tri sezone. Do koga je kada si najjači, a gubiš? Do koga je kada se sumanuto igrači ispucavaju van linije 6,75? Do koga je kada nemaš taktiku kako da zaustaviš Tavareša?

U meču protiv Reala, kada su kola krenula nizbrdo, Šarunas nije učinio ama baš ništa.

Tačnije, vukao je poteze u korist kralja. Jednog od najraspoloženijih igrača iz prvog dela igre Nikolu Kalinića držao je zakucanog na klupi. Dao je bezobrazno veliku slobodu Abrinesu i Laprovitoli koji su na parketu delovalo kao "privatnici".

Odbrana mu se raspala u paramparčad. U reketu su plesali igrači najvećeg rivala.

Ne znamo da li postoji na litvanskom to prezime, ali išlo bi u ovim godinama uz Šarunasa - Neznavičijus.

Kurir sport