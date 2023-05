PARTIZAN BI OSVOJIO EVROLIGU DA JE IZBACIO REAL! A, danas su crno-beli MNOGO daleko čak i od titule u Aba ligi... SEKUNDA SUDBINE!

Jedna sekunda nepažnje je odredila put. Jedan nepromišljen gest. Jedan bezobrazan potez. Sve je moglo da bude drugačije, ali surovost sporta je rekla - NE.

Da, reč je o Partizanu. Klubu koji bi večeras ušao u finale Evrolige. Izvesno je to, kada vidimo u kom stanju je Barsa...

Real ih je lagano okrenuo i pobedio sa 12 razlike. A, klub koji je bio toliko moćniji od i dominantniji od Reala do one fatalne tuče gledao je od kuće ovo polufinale.

Partizan je bio u formi boljoj od bilo koje od ove četiri ekipe u Kaunsu. Partizan je igrao lepšu košarku od svih ovih ekipa koje smo gledali danas.

Monako? Onaj amaterski nivo iz drugog poluvremena ne zaslužuje ni komentar.

A, šta tek da kažemo na "klasiko" u kome nismo videli ni "k" od kvalitetne utakmice.

Za crno-bele, gore od ovog pogleda iz fotelje u Kaunas je trenutno stanje. Oni su se potpuno raspali. Do te mere da ne mogu da pobede SC Derbi. Do te granice da su hodali na ivici ispadanja iz četvrtfinala Aba lige od 20 puta slabije ekipe. Do toga da s ovakvim stanjem ekipe mogu samo da sanjaju da će uzeti trofej u regionalnom takmičenju.

A, sve je moglo do bude drugačije... Zamah kapitena odneo je apsolutno sve i gurnuo ekipu u kanal iz koga će se teško podići.

Kurir sport