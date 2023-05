JOKIĆEVA BRAĆA NOSILA TRENERA DENVERA: Oglasio se Meloun! Evo šta je rekao o Strahinji i Nemanji VIDEO

Košarkaši Denvera osvojili su u utorak Zapadnu konferenciju NBA pobedivši ukupnim rezultatom 4:0 Los Anđeles Lejkerse.

Po završetku meča usledilo je veliko slavlje, a u jednom trenutku braća Jokić, Strahinja i Nemanja, ušla su na teren i podigla trenera Denvera Majka Melouna.

Meloun je gostovao u jednoj emisiji na ESPN televiziji, gde je dobio pitanje upravo o tom trenutku.

-To je bila divna proslava. Nakon što sam završio sve na terenu, krenuo sam na tribine da ih nađem. I odjednom, oni su strčali dole. Sledeće što se deilo jeste to da sam bio u vazduhu, kao neko dete. To je ono što volim kod ove grupe, to što provodimo vreme van terena. To je deo naše kulture - rekao je Meloun.

Denver još uvek čeka rivala u velikom finalu. Boston je smanjio protiv Majamija na 3:2 i zadržao nadu za prolaz.

Kurir sport