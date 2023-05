NBA OBJAVIO FANTASTIČAN TEKST O JOKIĆU: Ne skače kao Lebron, ne šutira kao Kari, ali - NE POSTOJI SUPERSTAR KAO ŠTO JE SRBIN!

Na zvaničnom sajtu NBA lige objavljen je fenomenalan tekst o najboljem srpskom košarkašu Nikoli Jokiću.

Denver je prvi put u istoriji franšize stigao do velikog NBA finala zahvaljujući sjajnom srpskom košarkašu koji je svojim maestralnim partijama raspametio čitavu planetu.

Jokiću se divi košarkaški svet, legende ovog sporta pričaju hvalospeve o njemu, naslovnice najuglednijih medija i sportske emisije posvećene su sjajnom Srbinu. Ko bi mogao da pomisli da će takvu slavu steći skromni momak iz Sombora koji je na mala vrata ušao u najjaču ligu na svetu.

Pred sam start velikog finala Jokić je naravno u centru pažnje. Na zvaničnom sajtu NBA lige objavljen je sjajan tekst novinara Meta Bruksa koji je pokušao da objasni svetu zašto je Srbin zvezda kakvu NBA liga nije videla!

"Ne postoji superstar u NBA kao što je Nikola Jokić" ističe na početku svog fenomenalnog teksta američki novinar Met Bruks i nastavlja:

"Ne skače gore-dole na terenu i ne divlja kroz odbranu kao Lebron Džejms. Kao centar, ne zakucava preko svojih rivala kao što su to radili Dvajt Hauard ili Entoni Dejvis. Ne uništava protivnike rafalom trojki kao Ster Kari il Demijan Lilard".

Autor u nastavku sjajno "poentira" konstatacijom da jednostavno ne postoji niko sa kim se Jokić može porediti.

"Sa istorijske tačke stanovišta, on je neka čudna kombinacija Hakima Oladžuvona, Larija Birda i Stiva Neša".

Bruks ističe da jedinstven stil igre nije jedina stvar po kojoj se Jokić izdvaja od ostalih igrača u NBA ligi. Američki novinar smatra da Jokić po svom posebnom "personalitiju" razlikuje od drugih.

"On je tih. Povučen. Porodično orijentisan. Ima suptilan ali neosporno urnebesan smisao za humor. Ljubazno se odnosi prema ljudima oko sebe. On vodi napred, ali čini sve da se to ne hvali previše i da se njegova uloga ne preuveličava. On ima više mudrosti od svih 28-godšnjaka".

foto: USA TODAY Sports / ddp USA / Profimedia

Američki novinar smatra da je Jokić svojim skromnim izjavama nakon plasmana u istorijsko finale NBA lige pokazao koliko je poseban.

"Retko se desi da dobijete takav nivo iskrenosti od sportiste, posebno u velikom trenutku nakon što sete ušli u prvo NBA finale u istoriji franšize. Ali to je Nikola - ne plaši se da iznese svoje mišljenje, čak i ako se to ne uklapa u NBA kalupe. Nije se dodvoravao televizijskoj publici, nije stvarao lažni osećaj. On je samo rekao ono što misli", fasciniran je Amerikanac.

Bruks ističe da tajna Nikolinog uspeha leži u porodici.

"Stvar je u tome da je Nikola fokusiran na stvari koje nemaju veze sa košarkom. Njegova porodica mu je neverovatno važna. Supruga i ćerka, kao i njegova braća, su mu najveći prioriteti u životu. Nikolina braća, Strahinja i Nemanja bili su uz njega ceo košarkaški put. To je bilo neverovatno korisno za igrača koji se preselio u Sjedinjene Države čak iz Srbije da bi igrao u NBA ligi."

foto: Sandy / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

Američki novinar posebno se osvrnuo na izjavu trenera Denvera Majka Melouna, koji je nedavno rekao da novac i slava nisu uticali na Nikolu i da je to velika retkost. Jokić je i dalje skoroman, nesebičan čovek koji brine o svojoj porodici.

Denver i Majami će u noći između subote i nedelje kernuti u borbu za šampionsku titulu, a novinar Bruks bio je oduševljen načinom na koji je Nikola ispratio okršaje između Majamija i Bostona.

"Nisam gledao petu utakmicu, šetao sam sa ćerkom. Lažem, gledao sam prvu četvrtinu", izjavio je Jokić.

Na pitanje da li će ispratiti kraj serije, Srbin je odgovorio:

"Možda ću gledati taj meč sa porodicom. Ili ne".

Kurir sport