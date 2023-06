"KADA JE ŠIBENIK PAO POD OPSADU SRBA, DRAŽEN JE PRELOMIO" Evo zašto Petrović nije pričao sa Divcem: Razlog nije GAŽENJE ŠAHOVNICE

Vlade Divac i Dražen Pedrović bili su dobri prijatelji, ali zajedno sa bivšom Jugoslavijom raspalo se i njihovo dugogodišnje prijateljstvo.

Zajedno su branili boje bivše Juge, dugi niz godina bili cimeri u reprezentaciji, bili velika podrška jedan drugom po odlasku u NBA ligu, ali kada je počeo krvavi rat, prekinuli su prijateljstvo i nikada se nisu pomirili.

foto: Printscreen

Iako se dugi niz godina spekulisalo da je Dražen zamerio Divcu što je posle osvajanja titule na Svetskom prvenstvu u Argentini 1990. godine oduzeo hrvatsku zastavu jednom navijaču koji je upao na teren, to nije bio razlog zbog kog je puklo njihovo prijateljstvo, tvrdi brat slavnog košarkaša Aco Petrović.

Naime, Aco je u jednom opširnom intervjuu koji je dao za "24. sata.hr" otkrio da je do prekida odnosa među bivšim saigračima i prijateljima došlo isključivo zbog stanja u državi.

"Njih dvojica su bili u jednom velikom razdoblju reprezentacije cimeri, bili su jako dobri, prijatelji, i sve je bilo normalno između njih. Iste godine su njih dvojica došli u NBA ligu, normalno su komunicirali sve do početka rata. Kao što sam već rekao, onog trenutka kad je Šibenik pao pod opsadu, u Draženu se prelomilo. Mnogo njegovih prijatelja je bilo u vojsci, mnogo ljudi po podrumima, a Dražen je to doživljavao lično. I tu je došlo do prekida odnosa, s tim da treba naglasiti kao je taj prestanak komunikacije bio iniciran s Draženove strane. Do maksimalnog zahlađenja", otkrio je Aco Petrović.

foto: Printskrin

On je prokomentarisao i film amreički "Jednom braća" koji govori o odnosu Dražena i Divca.

"Taj je film bio finansiran od strane NBA lige, logično je da u određenim detaljima u njemu ima i "zašećerenih stvari", ali s obzirom da je NBA radio priču, da je Divac živ, film je rađen kroz njegovu prizmu. Kad smo mi kao porodica bili obavešteni da će Divac doći u Zagreb da snima film, da planira da ide na grob, mi nismo imali ništa protiv. Ni danas nemam ništa protiv dokumentarca, ali treba naglasiti da tu ima stvari koje su prikazane na "holivudski" način. Poenta je bila da je do prekida odnosa došlo isključivo zbog stanja u bivšoj državi, nije u pitanju bilo ni gaženje zastave u Argentini, ni svađa...", tvrdi Petrović.

Legendarni jugoslovenski i hrvatski košarkaš Dražen Petrović poginuo je na današnji dan pre tačno 30 godina u saobraćajnoj nesereći kod Ingolštata u Nemačkoj.

