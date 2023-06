ŠTA ĆE BITI, KAKO ĆE BITI? ZAISTA NE ZNAM! Obradović nakon pobede nije puno pričao o finalu sa Zvezdom - ima jednu veliku želju!

Košarkaši Partizana pobedili su večeras u "majstorici" Cedevita Olimpiju i tako obezbedili plasman u finale ABA lige.

U borbi za trofej, crno-beli će odmeriti snage sa Crvenom zvezdom, a nakon večerašnje utakmice, trener Partnog valjka Željko Obradović rekao je da su navijači imali priliku da uživaju u fenomenalnoj košarci.

- Čestitam Olimpiji na dobroj utakmici. Bila je veoma lepa serija. Mislim da su pre svega ljudi koji vole košarku uživali. Zadovoljan sam večerašnjom utakmicom. Ostvarili smo svešto smo zacrtali, kontrolisali smo njihov ofanzivni skok. Zadovoljan sam i igrom u napadu i igrom 5 na 5. Hvala ovoj divnoj publici na fantastičnoj večeri koju su nam prriredili i u kojoj smo svi zajedno uživali - rekao je Žoc i potom dodao:

- Posle utakmice u Ljubljani ja sam napravio plan, a kapiten tima je izašao i zamolio me za dodatni dan odmora. Ja sam to i uradio. Kako se približavala utakmica, radili smo više. Izgledaju svežije i igraju sa boljom koncentracijom. Nisu na nivou na kom bih ja voileo, ali je to zadovoljavajuće. Tim je radio svih 40 minuta.

Nije želeo Obradović preterano da priča o predstojećem finalu sa Zvezdom.

- Ne, ja se iskjljučivo bavim mojim timom. Krenućemo da se pripremamo za tu finalnu seriju. Poznajemo se dobro, to je sigurno. ali, uvek postoje neki detalji, nešto novo iz odbrane. Nešto što možda nije bilo zadnjih utakmica. Šta će biti, kako će biti? Zaista ne znam. Verujem da ćemo imati podršku naših navijača kao što smo imali cele sezone. Moja želja je da sve bude kao na utakmicama Evorlige i da se igra i priča o košarci. Onda će sve biti kako valja.

Kurir sport