JOKIĆ NIJE JEDINI SRBIN KOJI JE SA DENVEROM OSVOJIO NBA: Ovog momka je MRZEO IZ DNA DUŠE! A onda su se SKAPIRALI i napravili ČUDO

Košarkaši Denvera u noći između ponedeljka i utorka prvi put u istoriji su osvojili NBA prsten.

Nagetsi su, predvođeni Nikolom Jokićem, slavli sa 4:1 u finalnoj seriji i poneli šampionski prsten.

I dok ceo svet priča o Nikoli Jokiću, treba istaći da on nije jedini Srbin koji se okitio titulom!

Naime, deo stručnog štaba šampiona NBA lige je Ognjen Stojaković. On je pomoćnik glavnom treneru Majku Melounu i neko ko ima velike zasluge za ovu titulu.

Reunited and it feels so good 🤗 pic.twitter.com/h1nmjnpIZa — Denver Nuggets (@nuggets) December 10, 2021

Stojaković radi i kao direktor za razvoj igrača u ovom klubu. U Denveru je od 2013. godine, prvo kao video koordinator, a zatim kao asistent glavnom treneru.

Međutim, saradnja Stojakovića i Jokića nije od početka bila sjajna i bajna. Naprotiv.

- On je kao "veliki brat", on mi je poput mentora, oca, zaista je sjajan prijatelj! On mi je sve... Mnogo mi pomaže na terenu, mnogo mi pomaže van terena kada ne mislim o košarci. Stvarno se družimo. Kada imamo slobodan dan, moja porodica je uvek sa njegovom. Postoji nekoliko ljudi u mom životu koji zaslužuju mnogo kredita za mnoge stvari, a on je na vrhu te liste - rekao je svojevremeno Jokić i dodao:

- Mrzeo sam ga kad sam stigao. Svađali smo se, stalno smo bili u konfliktu. Bio je početak moje treće godine u Denveru, bio sam mlad... Nisam znao šta i kako treba da radim, ali on je uvek znao kako da se postavi. Uvek je želeo da budem najbolji što mogu.

Stojaković je bio opčinjen Jokićem od početka. U Nikoli je video tri igrača u jednom - u njemu su se spajali pas i šut Dirka Novickog, inteligencija i fizička snaga Marka Gasola, kao i organizatorske sposobnosti Stiva Neša. Rad na raznim varijantama šuta, poput onoga sa jedne noge, bio je nešto oko čega se Nikola i Ognjen nisu slagali.

- Od talenta do igrača je dug put, to je proces. Potrebno je vreme kako bi ostvario puni potencijal. Potrebno je mnogo energije i uloženog napora. Kada je stigao, mnogo smo radili, a jedna od najvažnijih stvari na početku za njega je bila da stekne kvalitetne radne navike. To nimalo nije lako - istakao je Stojaković.

O šutu sa jedne noge, Jokić je rekao:

- Takve stvari sam radio od prvog dana u Denveru. Bio sam besan na njega, u smislu zašto uzimam ovakve šuteve? Nikad neću ovako da šutiram! Nikad sebe nisam video kao igrača sa raznim vrstama šuta, mislio sam da će se sve bazirati na rolingu, flouteru i ponekom šutu za tri poena - objasnio je Jokić.

Kurir sport