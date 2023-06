JOKIĆEV KUM IZNEO ZANIMLJIVE DETALJE IZ NIKOLINE MLADOSTI! Ova priča će vas ODUŠEVITI: Išao je svuda sa roditeljima, pa i u kafanu

Trostruki kum porodice Jokić i narodni učitelj Branko Tiodorović otkrio je zanimljive detalje iz perioda odrastanja proslavljenog košarkaša Nikole Jokića.

U razgovoru za "BSC Happy portal" Branko je pričao o tome kakva je najuža porodica srpskog asa i koji je razlog njegovog uspeha.

Vredi napomenuti da je Branko Tiodorović učitelj u Osnovnoj školi „Dositej Obradović“, koju je pohađao Nikola, pa je tako imao i priliku da prati njegovo odrastanje.

- Važno je naglasiti kod porodice Jokić, sa osvrtom na Nikolu a i na njegovu braću, da su to deca koja su od malih nogu izuzetno vaspitana. Kum Bane je znao samo očima da ih pogleda i oni sve razumeju, a njihova majka Zlata Jokić zvana Beba, ona ih je „muštrala“. U kući je bilo reda, bili su pedantni, uredni i ponavljam izuzetno vaspitani. To je veoma važno jer danas se mnogi čude kako je Nikola takav momak. Zaradio je toliko novca, a tako se obično ponaša. Ide gradom, sa svima se grli i pozdravlja. Slava ga nije promenila, a tu leži ključ uspeha, karakter se formira u detinjstvu. Nikola je u svojim roditeljima prepoznao normalan život koji su mu oni ponudili. Skromnost, sve ljudske vrline i ljubav prema konjima nasledio je od oca i majke.

Nikolin otac, Branislav, imao je veliku ulogu u otkrivanju talenta svog sina.

- Bane je imao neko sedmo čulo za njega. On je takođe voleo sport i igrao je košarku. Nije odustajao i verovao je u svoju decu. Da nije bilo tako, otac bi ga povukao sa terena. Na žalost, Strahinja i Nemanja su zbog povreda morali da prestanu sa treniranjem. Svi smo se iznenadili kako je taj mali odjednom napravio čudo. A istina je što kažu da je jeo burek i nije mogao da uradi tri skleka, a odjednom je iskočio i napravio čudo. Opet naglašavam da bi bio taj karakter, a to mnogima nije jasno, mora biti stabilna porodica i da se neguju prave vrednosti. Isto je kao i kod porodice Đoković.

Nikola i njegova braća svuda su išli sa svojim roditeljima.

- Kum i ja smo se mnogo družili, živeli smo mladost. U našem društvu uvek su bila i njegova deca. Kumovi su ih uvek vodili sa sobom gde god da su išli, pogotovo Nikolu. Kad zovem kuma da dođe u kafanu, mora doći i njegova supruga a onda je bilo pitanje kako da dođe ona, kad mora da spremi troje dece. Ali ona to ne propušta. Ona spremi decu i dolaze svi zajedno. Tako je to išlo, sve u hodu. Puno je anegdota bilo, vodila nas je pesma i uvek smo u kafani bili srećni. To je bilo mesto rezervisano za druženje, radost i osmeh.

Nikola je odrastao u patrijahalnoj porodici, u kojoj je vladala harmonija i svako je imao svoj zadatak kao roditelj. Vezan je za oba roditelja, a u svojim izjavama uvek ističe koliko mu znači porodica. Sve što imaju i nose na sebi poteklo je upravo iz doma.

- Davno je to bilo, družili smo se kao i obično uz tamburaše, gledali smo stare slike, a Beba je u jednom trenutku izvadila Banetove porodične fotografije,a pored su stajale slike kada je Strahinja imao desetak godina. Onda sam uzeo te dve fotografije, Strahinju sam držao u krilu i pitao sam ga: „Da li znaš na kojoj slici si ti, a na kojoj je tvoj tata?“ Nije mogao da prepozna, eto koliko su bili slični. To je po pitanju spoljašnjeg izgleda, po unutrašnjim osobinama i karakternim crtama teško je reći. Imaju i majčino i očevo.

Nikola je mnogo puta do sad pokazao da je pravi lokal patriota.

- Izuzetno mi je drago, prirodno je i normalno bez ikakve sujete da svima bude drago što je Nikola iz ovog grada. On je lokal patriota, što je i više puta pokazao. Drago mi je što je grad Sombor dao porodici Jokić da srede hipodrom. Predlagao sam im da sve to podignu na još viši nivo. Planove neću otkrivati, svi mi želimo da štala Dream Catcher bude uvek prva i da pobeđuje, ali to će moći samo ako sve bude na ozbiljnom i profesionalnom nivou – do detalja nam je ispričao Todorović.

Kurir sport / BSC Happy portal