"PARTIZAN NEĆE TRPETI UCENE NIJEDNOG OCA!" Vazura o biseru crno-belih: Dobio je najveću ponudu u istoriji, ALI...

Direktor Partizana Miloš Vazura otkrio je šta se dešava sa talentovanim mladim fudbalerom Matijom Popovićem, koji je sjajnim partijama na Evropskom prvenstvu za kadete privukao pažnju brojnih klubova.

Za 17-godišnjaka koji je zablistao na EP u Budimpešti navodno su zainteresovani Milan i Borusija Dortmund, pa se Partizan grčevito bori da ga zadrži u svojim redovima.

Stipendijski ugovor mu ističe za šest meseci, Partizan je ponudio ugovor, ali odgovora još uvek nema.

"To je dete iz Omladinske škole. Razgovarali smo sa ocem . Partizan nije klub koji će trpeti ucene nijednog oca i dok sam ja u klubu sigurno niko nećemo davati nikakve procente, a mogu da kažem da se radi o 50 odsto od dalje prodaje. Igrač je dobio ponudu kluba koja je najveća u istoriji kad je u pitanju mladi igrač, jer mislimo da je veliki talenat, ali u ovom trenutku ponuda i dalje stoji. Nemamo nikakav odgovor, to je to. Ako ne potpiše, želim mu sve najbolje u životu" rekao je Vazura, prenosi Telegraf.

On je istakao da neće dozvoliti da uđe u prvi tim ukoliko ne postignu dogovor.

"Ako neko želi da ide mimo Partizana, želim mu srećan put. Ali ja sam ubeđen da to nije dobar put. Ja bih voleo da taj igra potpiše za Partizan i na osnovu izveštaja Ivice Kralja dobio je taj najveći ugovor. Ali, imali smo i ranije situacija sa roditeljima i nećemo dozviliti da iko uđe u prvi tim, a da nismo načisto sa njim. Želje druge strane nisu fudbalske, a ni zakonite. Nećemo kršiti propise da bi neko bio zadovoljan", kaže direktor crno-belih.

