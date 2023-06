MARINA MALJKOVIĆ OTKRILA: Reprezentativke žele da igraju u srpskim klubovima, Anderson oduševljena pričom o Partizanu

Specijalni izveštač Kurira iz Ljubljane: Dejan Ignjatović

Hroničan problem ženske košarkaške reprezentacije Srbije jeste nedostatak vremena koje bi reprezentativke provele zajedno i na taj način ispravile što više nedostataka u igri.

Praksa je pokazala da je Srbija briljirala na velikim takmičenjima kada je prethodno imala duge pripreme. Nekada su te pripreme trajale i po 2-3 meseca, ali tako nije bilo ovog puta pred Evropsko prvenstvo. Sa podmlađenim timom, bez šest košarkašica koje su nosile tim do zlatne medalje na Evropskom prvenstvu pre dve godine, Maljković je radila jedva mesec dana. Uveliko sa svojim stručnim štabom i ljubima iz sveta ženske košarke razmišlja kako da reši ovaj problem.

Pre desetak godina gro reprezentacije bio je okupljen u jednom klubu, Partizanu, a ideja o tome da reprezentativke igraju u jednom timu ili ligi, svakako bi doprinela boljitku nacionalnog tima. O tome je Maljkovićeva govorila predstavnicima srpskih medija u Ljubljani posle utakmice za peto mesto u kojoj je Srbija savladala Nemačku.

-Ja imam ugovor sa Fenerbahčeom. Niti se nudimo, niti ovo ili ono. Već samo objašnjavamo kolika je naša želja i da smo spremne u svakom mogućem trenutku da se posvetimo Srbiji. Kad to kažem, ne mislim na 11. ili 12. igračicu. Evo, možemo da krenemo sa Ivon Anderson, koja se druži sa Nevenom Jovanović, Sašom Čađo, Dajanom Butulijom. Nju su oduševile priče kako je i koliko sve to bilo lepo u Partizanu, rekla je da bi samo da igra u Beogradu. Verujem da bi bar deset reprezentativki igralo u Srbiji. Meni je to fenomenala informacija. Mislim da bi to bilo najznačajnije za sve nas. Da vidimo da li je i na koji način to moguće uraditi. I da li za to postoji interesovanje... Već do novembra ćemo svi znati kakva je situacija – poručila je Maljkovićeva.

Kurir sport