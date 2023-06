RAZOČARAO SE U PARIZU! Mesi: Odnos sa navijačima Pari Sen Žermena je pukao zbog njihovog ponašanja

Argentinski fudbaler Lionel Mesi rekao je danas da je njegov odnos sa navijačima Pari Sen Žermena pukao kada je "znatan broj navijača tog kluba počeo da ga tretira drugačije".

Mesi je na kraju sezone, posle dve godine, napustio francuski klub i početkom meseca potpisao je ugovor sa Interom iz Majamija.

U drugom delu sezone Mesiju su konstantno zviždali navijači, zbog čega je klub morao da pojača obezbeđenje oko kuće 36-godišnjeg fudbalera.

"Na početku je to bilo nešto divno. Ali onda su neki ljudi počeli da me tretiraju drugačije, deo navijača pariskog kluba. Mislim da me većina i dalje vidi i tretira kao na početku, ali došlo je do loma sa znatnom grupom navijača, što mi očigledno nije bila namera, daleko od toga", rekao je Mesi za beIN Sports, preneo je Bi-Bi-Si (BBC).

On je podsetio da se to desilo i sa drugim igračima Pari Sen Žermena - Kilijanom Mbapeom i Nejmarom.

"Znam da se oni tako ponašaju. Zapamtiću ljude koji su me poštovali, kao što sam ja uvek poštovao svakoga otkako sam došao i to je sve", dodao je on.

Mesi je rekao i da ne zna da li je na taj odnos sa navijačima uticalo to što je sa Argentinom osvojio Svetsko prvenstvo u Kataru prošlog decembra, pobedom protiv Francuske u finalu posle jedanaesteraca.

foto: Julien Mattia / Le Pictorium / imago sportfotodienst / Profimedia

Njemu su neki navijači pariskog kluba zviždali nakon što je bio suspendovan zbog puta u Saudijsku Arabiju, koji mu nije odobrio klub, kao i u poslednjoj utakmici u francuskom šampionatu.

Mesi je dodao da mu je bilo "veoma teško" da se prilagodi na život u Parizu, na terenu i van njega, od dolaska iz Barselone 2021. godine, a zatim je imao poteškoća jer je sredinom sezone pauzirao mesec dana zbog korona virusa.

On je naveo da je, za razliku od prve sezone, drugu u klubu počeo dobro, ali da je Svetsko prvenstvo, koje je održano na polovini sezone, "uticalo na čitavu sezonu".

Osim Mundijala, Mesi je osvojio najvažnije trofeje u svetskom fudbalu, među kojima i sedam rekordnih Zlatnih lopti, četiri Lige šampiona, Kup Amerike, 10 šampionskih titula sa Barselonom u Primeri i dve šampionske titule sa Pari Sen Žermenom.

On je u maju oborio rekord Kristijana Ronalda po broju golova u pet najjačih evropskih liga, a ukupno je za klubove i reprezentaciju postigao 807 pogodaka.

"Nemam više šta da ostvarim, sve sam postigao", rekao je jedan od najboljih fudbalera u istoriji.

Mesi je istakao da su mu individualna dostignuća bila u drugom planu u odnosu na ono što je osvojio sa svojim klubovima, ali je rekao da su to "lepa priznanja".

"Ostvario sam najvažniji cilj - da osvojim Svetsko prvenstvo sa mojom reprezentacijom i to je bilo nešto izuzetno, zbog načina na koji se sve to desilo. Nikada nisam razmišljao o individualnim nagradama, nikad im nisam pridavao toliko važnosti koliko kolektivnim. Ostvariti ciljeve sa Argentinom i postići sve to na individualnom nivou, za mene je to blizu izvanredne karijere", rekao je Mesi.

Kurir sport