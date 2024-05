USIKOV MENADŽER SE MOLI DA FJURI IZBEGNE NOVU POVREDU: Nadam se da će Tajson ovog puta nositi kacigu - ovu borbu ceo svet čeka!

Promoter ukrajinskog boksera Oleksandra Usika rekao je da se nada da će Britanac Tajson Fjuri izbeći povredu, zbog koje bi ponovo morao da otkaže meč za neprikosnovenog svetskog šampiona u teškoj kategoriji.

Usik i Fjuri će 18. maja u Saudijskoj Arabiji boksovati za titulu neprikosnovenog svetskog šampiona u teškoj kategoriji, nakon što je njihov duel zakazan za februar bio odložen jer se Fjuri povredio tokom sparinga.

Takođe i njihova borba zakazana za 23. decembar je odložena, pošto je Fjuri zadobio rasekotinu na glavi i povredu oka tokom borbe protiv bivšeg UFC šampiona Fransisa Nganua krajem prošlog oktobra.

Usikov menadžer Aleksandar Krasjuk rekao je da je ukrajinski bokser u savršenoj formi, posle trećeg uzastopnog trening kampa i da jedino brine za situaciju oko Fjurija.

"Nadam se da će Tajson ovog puta nositi njegovu kacigu, zaštitnu opremu kako ne bi povredio obrvu ili šta god može da povredi i da će ovoga puta borba 18. maja biti održana, kao što je trebalo da bude održana u decembru, pa onda u februaru. Ovo je borba koja se dešava jednom u životu. Čitav svet je čeka", rekao je Krasjuk za Skaj.

"Hajde da se molimo za Tajsona i očekujemo da momak uđe u ring", dodao je on.

foto: Dean Fardell / Avalon / Profimedia

Fjurijev promoter Frenk Voren nedavno je Usika nazvao "plačljivkom". Takođe i Fjuri i Voren naveli su da su udarci u telo moguće slabe tačke ukrajinskog boksera.

"Kada dođe do udarca ispod pojasa, normalno je da neko pati od niskih udaraca. To je razlog zbog kojih su ti udarci nedozvoljeni u boksu i striktno na to paze sudije. Kako možete Usika da nazovete pljačljivkom? Čovek je osvojio titulu u Poljskoj i nikada je nije branio u domovini. Uvek je išao kod protivnika i uništavao ih je na njihovom terenu", dodao je Krasjuk.

Obojica kao neporaženi ulaze u duel, Usik ima skor 21-0, a Fjuri 34-0-1.

"Sada Usik juri Tajsona Fjurija već nekoliko godina, a Fjuri se povukao četiri puta uzastopno, uključujući i dva termina u poslednjih šest meseci. Ne, on nije plačljivko. On je važan čovek u boksu i strpljivo čeka da uđe u ring. To će za njega biti festival", rekao je Krasjuk.

On je dodao da je osim u pesnicama, Usikova snaga u njegovom umu, srcu i u bokserskoj veštini.

"A najvažnija stvar koja ga razlikuje od Tajsona Fjurija je disciplina. To je ono što ga čini sjajnim i to je njegovo najjače oružje", naveo je Krasjuk.

