"UDARIO ME JE PIŠTOLJEM PO GLAVI" Potresna ISPOVEST bivšeg košarkaša Zvezde - opljačkali ga na ulici, a razlog je BIZARAN! VIDEO

Bivši košarkaš Bojan Popović prisetio se jednog nemilog događaja iz prošlosti kada je bio opljačkan na ulici a o detaljima tog incidenta pričao je u podkastu "Jao Mile".

Bojan je napadnut zbog patika, a napadač ga je tom prilikom udario i pištoljem po glavi.

- Bio sam sedmi ili osmi razred. Kao i svi, bez obzira na to stanje tada, nema ko nije imao 'Najk' ili 'Ribok' patike. Ja sam imao 'Najk' crne sa zelenim znakom, bile su već stare. Išao sam na trening, zima, mrak rano pao. Prišao mi je čovek s leđa, uhvatio me u 'kragnu' i rekao dolazi ovamo, skidaj patike. Zašto me udario pištoljem po glavi, ne znam. I dan-danas osetim tu da kažem čvorugu kada se pipnem po glavi - rekao je Bojan.

Napadač se tu nije zaustavio, već je od Bojana tražio da mu da i kesu.

- Onda me pitao da li imam kesu. Kažem imam. Kupili mi roditelji lepe patike za trening, obuo ih dva puta, one unutra. Otvaram torbu sa ramena, izvlačim kesu, patike ostaju u torbi, izvlačim polako, patike ostaju u kesi, a osećam kako mi se znoj sliva.

Na svu sreću, Popović je prošao bez ozbiljnijih povreda.

- Nastavlja da me zapitkuje, koliko mogu da ih prodam, koji su broj... Prijatelju, mene si udario, nemoj da me... Došao je posle toga moj drugar jedan, odveo me kući, ćale i keva odlepili - priča Bojan.

Celu emisiju pogledajte u priloženom video snimku:

Kurir sport