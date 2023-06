IGRALI ZA 500 EVRA, NA KLAĐENJU UZELI MILIONE! U Srbiji se namešta GODINAMA: Sad bi svi da se operu, da ne bi pukla JOŠ VEĆA BRUKA

Kladioničarski skandal potresa srpski sport! Kako Kurir ekskluzivno saznaje, čak 30 igrača koji su igrali Košarkašku ligu Srbije nalazi se pod istragom zbog sumnje da su učestvovali u nameštanju mečeva.

Videćemo koliko njih će na kraju biti procesuirano, ali celokupan lanac u ovoj prevari biće jako teško otkriti. Ipak, FIBA je povukla momentalne poteze i zabranila promenu klubova svim igračima koji su na bilo koji način umeštani u ovo. Oni neće smeti da menjaju timove do okončanja istrage.

Već godinama srpska košarka nalazi se u kandžama nameštanja! O tome gotovo da niko nije bio spreman javno da govori i ta tema je pod oznakom "tabu". Veliki broj igrača se kladi na mečeve koje sami igraju (?!). U jednom momentu je srpska košarkaška liga bila izbačena iz ponude gotovo svih kladionica. Međutim, brzo je vraćena, ali je nastavljeno po starom - klađenje, klađenje, klađenje.

- Prosečna plata u srpskoj košarkaškoj ligi je između 500 i 1.000 evra. Većina igrača nema druge prihode, a novac koji dobijaju od košarke nije dovoljan ni za osnovne potrebe. To je, nažalost, mnogima bio signal da se upuste u nameštanje mečeva. Da je sve to ostalo na zaradama od klađenja od nekoliko hiljada evra, verovatno nikad ne bi ni dospeli pod sumnju, ali pošto je novac koji su zarađivali od kladionica bio sve veći i stigao čak do milionskih iznosa, upalio se alarm kod bukmejkera i oni su o svemu obavestili FIBA - naveo je sagovornik Kurira dobro upućen u kompletan slučaj.

foto: Fabrice COFFRINI / AFP / Profimedia

Nastavak priče je gotovo filmski.

- Kladionice su masovno počele da prijavljuju ogromne uplate na mečeve Košarkaške lige Srbije, a tu ne postoji efikasan sistem kao što su to u fudbalu razradile FIFA i UEFA, pa je sve to trajalo. Gomilao se spisak spornih mečeva, pa je morala da bude pokrenuta istraga, koja je dovela da neverovatnog broja igrača koji su umešani u sve to. Pokušavaju sada svi da se operu i da smanje broj mečeva i igrača na minimum, kako ne bi pukla još veća bruka - kaže sagovornik Kurira.

Što se tiče FIBA, oni neće izdati dozvolu za pristupanje drugom klubu nijednom igraču koju je umešan u ovo. Međutim, neće se sve na tome završiti. Iz svetske kuće košarke insistiraju da se sprovede detaljna istraga vezana za kompletnu sezonu Košarkaške lige Srbije.

Kako su se odbranili od nameštanja koje je trajalo godinama Vodeća svetska kladionica: Izbacili smo mečeve srpske košarkaške lige pre pet godina! Kurir je zvaničnim putem kontaktirao sa jednom od vodećih svetskih kladionica kako bismo zatražili podatke da li su kod njih bile primljene sumnjive uplate na mečeve Košarkaške lige Srbije. - Poštovani, takmičenje pod nazivom Košarkaška liga Srbije ne nalazi se u ponudi naše kompanije - glasio je prvobitni odgovor. Upitali smo ih od kada je to tako i koji je razlog. - Pomenuto takmičenje nije u ponudi naše kompanije od 2017. godine. Ne možemo da vam ponudimo više informacija od toga - šturo su nam odgovorili. Međutim, ako znamo da se u ponudi te kladionice nalaze mečevi svih srpskih liga - rukometa, odbojke, pa čak i vaterpola, potpuno je jasno zbog čega su zauvek izbacili Košarkašku ligu Srbije. Sve ovo takođe govori da se očito namešta godinama, a da je tek sad pokrenuta istraga, i to za najnoviju sezonu.

