PANTER SE "IZLANUO", PA OTKRIO KO SLEDEĆI NAPUŠTA PARTIZAN: Ovo predstavlja težak "udarac" za crno-bele, bitan igrač se vraća kući

Nedavno je kapiten Partizana Kevin Panter produžio ugovor sa crno-belima i tako obradovao mnogobrojne navijače Parnog valjka, međutim, ima i onih koji su odlučili da ne krenu njegovim stopama.

Naredne sezone, dres aktuelnog šampiona ABA lige neće nositi Matijas Lesor, Dante Egzum ali i Janis Papapetru, koji će karijeru nastaviti u Panatinaikosu.

To je otkrio Panter, u razgovoru za "BN Sports".

"Volim Papapetrua, zna on to dobro. Imali smo blizak odnos tokom sezone. Nažalost, on se vraća kući. Želeo sam da ostane, ali svako donosi svoje odluke. On je dobar lik i igrač. Pomogao je mnogo Partizanu i nedostajaće mi mnogo, osetiće se njegov izostanak. Ostaćemo u kontaktu, srećan sam zbog njega, oprostiću mu", kazao je kapiten Parnog valjka.

foto: KK Partizan

Papapetru je ove sezone u Evroligi prosečno beležio 5,4 poena uz 2,3 skoka, dok je u defanzivi bio odličan i njegov odlazak će definitvno predstavljati težak "udarac" za crno-bele.

Kurir sport