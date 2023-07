GROBARI, NE BRINITE, JOŠ JEDAN BITAN KOŠARKAŠ OSTAJE! Panter NEPLANIRANO otkrio ko bi uskoro mogao da produži ugovor sa Partizanom

Sklapanje tima za narednu sezonu uveliko traje, neki su produžili saradnju sa klubom, neki su otišli, a momenat koji je najviše obradovao Grobare u ovom prelaznom roku za sada jeste ostanak Kevina Pantera.

Kapiten Partizana i dalje će nositi crno-beli dres, a u međuvremenu, sjajni Amerikanac otkrio ko će još od saigrača ostati u Partizanu.

Prema njegovim rečima trebalo bi da naredne sezone dres Parnog valjka nosi i Jam Madar.

"Ne odlučujem ja ko dolazi. Ako želite na ovu crnu stranu, pozovite me, možemo da pričamo. Zek i ja se dobro znamo, još od Milana. Komunikacija je uvek postojala, igraćemo zajedno još dve godine. Nama je lako da ostanemo i da igramo zajedno. Sa Madarom igram već dve godine, biće nam ovo treća godina, lako je i za njega. Imali smo razgovore unutar tima, raspitivali se, bio sam deo tih razgovora", rekao je Panter u podkastu portala "BasketNews".

foto: Starsportphoto

Podsetimo, Panter je nedavno otkrio da će Papapetru ovog leta promeniti sredinu.

"Volim Papapetrua, zna on to dobro. Imali smo blizak odnos tokom sezone. Nažalost, on se vraća kući. Želeo sam da ostane, ali svako donosi svoje odluke. On je dobar lik i igrač. Pomogao je mnogo Partizanu i nedostajaće mi mnogo, osetiće se njegov izostanak. Ostaćemo u kontaktu, srećan sam zbog njega, oprostiću mu", kazao je kapiten Parnog valjka.

