ACA PETROVIĆ ODUŠEVLJEN NOVIM POJAČANJEM ZVEZDE: Izvanredan potpis, veliku stvar su napravili!

Poznati hrvatski trener Aca Petrović oduševljen je novim pojačanjem Crvene zvezde Jagom Mateusom.

Petrović je svojevremeno bio selektor reprezentacije Brazile i odlično poznaje Mateusa.

"Prvi put sam ga upoznao, mislim da nije imao još ni punih 17 godina, prvu stvar koju sam uradio kada sam postao selektor Brazila je da malog Jaga stavim na mesto startnog plejmejkera ekipe. Počeo je protiv Čilea i u narednom godinama je pokazao ko je i šta je. Rođeni je lider, razmišlja kao plejmejker",rekao je Petrović i dodao:

"Nema puno igrača u Evropi kao što je on. Ako kao trener želite brzo neke poene, onda kažete Jago treba mi to i to… On je uvek spreman. Možda su to asistencije, opet je spreman, vidi sve na terenu. Istina, njegovo ime u ovom momentu nije toliko atraktivno kod navijača, naročito posle igrača kao što su Šabaz Nejpir, Teodosić ili ostali, ali verujte mi na reč, ovo je izvanredan potpis Zvezde, veliku stvar su napravili", smatra Petrović.

Kurir sport