NAJVEĆA SAGA EVROPSKE KOŠARKE JE GOTOVA! Grobari u ŠOKU - Mirotić saopštio da NE DOLAZI u Partizan, ovo je PRAVI RAZLOG!

Proteklih nekoliko nedelja, Nikola Mirotić se konstatno povezivao sa KK Partizan. Verovali su navijači, nadali su se da će naredne sezone u crno-belom dresu gledali 32-godišnjeg asa, međutim to se ipak neće desiti.

Iako je delovalo kao da je ovaj posao gotov, slavni košarkaš Nikola Mirotić neće postati novi košarkaš Partizana!

Mirotić se oglasio na Instagramu i na taj način razočarao mnogobrojne navijače Parnog valjka:

- Poštovani, celi svoj život sam posvetio potrazi za istinom i pravednim odnosom prema svima i svemu. To je trnovit put koji zahteva posvećenost i predanost, baš kao što sam veliki deo svog života dao košarci pokušavajući da budem dobar u njoj i uvek igrajući kao deo tima. Zaista, košarka je postala deo mog života, ali kao igra, kao želja da stalno napredujem i prevazilazim sebe. Tako jedno utiče na drugo, razvoj košarke kao igre i razvoj i rast moje ličnosti. Ja želim taj put da nastavim. Želim da igram košarku i radujem se svojoj igri. Takođe želim da moja porodica deli tu radost. Međutim, već nedeljama izlaze najrazličitije informacije o meni i nastavku moje karijere. Mimo moje volje i želje, i bez moga znanja, a svakako daleko od istine, objavljuju se nasumično pisani tekstovi. Neki od njih su bili mašta i proizvoljni zaključci pojedinaca i medija i sve je to izazvalo veliku pažnju, koju moja porodica i ja nismo želeli. Kako su u javnost dospele izvesne informacije o daljem nastavku moje karijere u KK “Partizanu”, počele su pretnje i uvrede koje su me veoma iznenadile i povredile, jer ne želim da budem osoba koja će deliti ljude po bilo kom osnovu, a kamoli po bojama kluba. Odlučio sam da ne budem deo takve atmosfere i da ne želim ni sebe, ni svoju porodicu, da izlažem daljim neprijatnostima. Istine radi, moram napomenuti da ni jedna pretnja nije došla iz tabora KK ”Crvena zvezda” i da sa njima uvek imam dobru komunikaciju i punu poštovanja. Takodje, želim da istaknem da moja želja da igram za tim u Srbiji nije bila uslovljena niti finansijskim ponudama, niti bojama bilo koga kluba, jer sam želio da igram u zemlji koju volim, ali stvari jednostavno nisu išle u tom pravcu. Zahvaljujem se KK “Partizan” na ukazanom povjerenju i želji da budem deo njihovog tima, ali sam ipak doneo odluku da je za moju porodicu i mene najbolje da karijeru nastavim u nekom od evropskih timova izvan Srbije.

