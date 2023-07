ZA NJU JE REPREZENTACIJA SVETINJA: U jeku otkaza košarkaša oglasila se SRPSKA HEROINA! Igrala za Srbiju tri meseca posle porođaja

Srbija čeka najavljenu konferenciju Svetislava Pešića i, verovatno, potvrdu niza loših vesti.

Na društvenim mrežama uveliko se vodi polemika i komentarišu odluke košarkaša da ovog leta ne igraju za nacionalni tim na Svetskom prvenstvu.

Aktivna je na Tviteru bila i srpska heroina, Jelena Bruks, koja je za Srbiju igrala tri meseca nakon porođaja.

Košarkaški portal "Flouter" objavio je fotografiju iz 2019. godine na kojoj se nalazi Jelena u dresu reprezentacije dok drži bebu.

Ona je tu objavu podelila na svoj nalog i tako podsetila kakav je odnos imala prema nacionalnom timu i igranju za svoju državu.

Kako je tada pričala, nije postojala šansa da se ne pojavi na okupljanju Srbije.

"Imala sam podršku svih, od porodice do Кošarkaškog saveza Srbije koji mi je izašao u susret i dozvolio da suprug i sin budu sve vreme uz mene na pripremama. Suprug je trenirao sa mnom i vraćao me u formu, dok su moji roditelji čuvali Matea. Trudila sam se da ga dojim dokle god sam mogla. Na pripremama je u početku bio pravi pakao, ali sam znala da kroz to moram da prođem", ispričala je Bruks nakon Evropskog prvenstva u intervjuu za "Politiku".

Na Evropskom prvenstvu je osvojila bronzanu medalju, a 2021. godine se oprostila od igranja za reprezentaciju.

Jednom prilikom, Jelena je odgovorila na pitanje o Nikoli Jokiću i njegovoj odluci da ne igra za Srbiju leta 2021. godine. Košarkaš Denvera je poručio da je njegovom telu potreban oporavak, ali da veruje da Srbija bez njega ima kvalitet da ostvari dobar rezultat - Orlovi su potom šokantno poraženi od Italije u kvalifikacijama za Olimpijske igre.

"Svako ima svoje razloge... On je odigrao fenomenalnu sezonu i sigurno je umoran. Ne treba ga osuđivati, ali je on najbolji igrač u NBA ligi. Sve utakmice je igrao, nijednu nije propustio. On je naš ponos i igraće i za Srbiju kad bude mogao", rekla je tada Jelena Bruks tada za "Informer".

Kurir sport