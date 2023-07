STRANCI U REPREZENTACIJI? Ovako je Pešić odgovorio na pitanje o aktuelnoj temi: Jednog dana oni će igrati za Srbiju, ali...

Selektor košarkaške reprezentacije Srbije, Svetislav Pešić, poručio je da za nacionalni tim, dokle god je on na toj funkciji, neće igrati strani košarkaš.

Pešić je gostovao u emisiji "Sportlight" na "Sport klubu" i tom prilikom je govorio o trenutno aktuelnoj temi.

Zbog otkaza reprezentaciji od strane brojnih košarkaša, na društvenim mrežama pokrenuta je polemika da li bi stranci trebalo da igraju za Srbiju.

"Poslednjih dana me zovu drugari i pitaju da li ću da uzmem stranca. To ti je kao što u Zvezdi ne mogu da igraju muslimani ili Hrvati, a ovde stranci. Nećemo zvati za sada, verovatno dok sam ja trener reprezentacije neće biti stranaca. Nikad ne reci ne, ne zbog toga što sam ja protiv stranaca, baš naprotiv, ali jednog dana to će se desiti. Košarka je globalni sport, a mi živimo u globalnom svetu", rekao je Pešić.

Selektor će u ponedeljak od 16 časova da saopšti spisak reprezentacije za Svetsko prvenstvo, a na njemu, prema poslednjim informacijama neće biti Nikole Jokića, Vasilija Micića, Nikole Kalinića...

Kurir sport