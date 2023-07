Selektor košarkaške reprezentacije Srbije Svetislav Pešić saopštio je danas u Beogradu preliminarni spisak igrača na koje računa za predstojeće Svetsko prvenstvo.

Na spisku selektora su: Aleksa Avramović, Dušan Beslać, Bogdan Bogdanović, Dejan Davidovac, Ognjen Dobrić, Marko Gudurić, Ognjen Jaramaz, Nikola Jović, Stefan Jović, Vanja Marinković, Nikola Milutinov, Nemanja Nedović, Filip Petrušev, Aleksej Pokuševski, Aleksa Radanov, Dušan Ristić, Alen Smailagić, Boriša Simanić, Nikola Topić i Uroš Trifunović.

Među kandidatima, između ostalih, nema Nikole Jokića, Vasilija Micića i Nikole Kalinića.

Svetsko prvenstvo održaće se od 25. avgusta do 10. septembra u Japanu, Indoneziji i na Filipinima, a Srbija je u grupi sa Južnim Sudanom, Portorikom i Kinom.

Kurir sport

TOK KONFERENCIJE SVETISLAVA PEŠIĆA

I dok čekamo da Pešić zvanično saopšti spisak, Kurir otkriva ko se sve nalazi na spisku: Bogdan Bogdanović, Ognjen Dobić, Dejan Davidovac, Nikola Jović, Nikola Milutinov, Aleksa Avramović, Marko Gudurić, Nemanja Nedović, Dušan Ristić, Alen Smailagić, Vanja Marinković, Dušan Besla, Ognjen Jaramaz, Stefan Jović, Filip Petrušev, Aleksej Pokuševski, Aleksa Radanov, Boriša Simanić, Nikola Topić.

foto: {starsport

Prvi se javnosti obratio predsednik Košarkaškog saveza Srbije Predrag Danilović.

- Pozdravio bih naše reprezentativce, selektora Pešića i stručni štab. Da im pre svega poželim dobro zdravlje, sreću i dobar rezultat.

00:15 Selektor Pešić stigao na konferenciju

Bogdan Bogdanović, kapiten, je zatim uzeo reć.

- Izuzetna je čast biti ovde i reprezentovati našu zemlju. Čast je biti kapiten ove zemlje, znamo ko je sve to bio pre nas. Nadam se da ću i ja biti dobar kapiten.

Svetislav Pešić se zvanično obratio medijima i javnosti.

- Radujem se da počinjemo sa pripremama za Svetsko prvenstvo. Želim da se zahvalim svim momcima koji su učestvovali u kvalifikacijama koje su bile dosta izazovne. Znamo koliko je to bilo izazovno i komplikovano. Mi sa pripremama počinjemo 28. jula. Dane do zvaničnog početka iskoristićemo da se vidimo, obavimo sve aktivnosti i obaveze prema sponzorima, da izvršimo sva moguća zdravstvena testiranja i preglede, da igrači koji se nalaze pod pritiskom povreda i dugih sezona, budu što pre spremni za pripreme.

Mi smo pre mesec dana sve kandidate za pripreme obavestili. Čak i NBA kao što to traže do 15. juna. To su neke formalne stvari koje smo ispoštovali. Krajnjih 12 igrača se određuju 24. avgusta.

foto: {starsport

Pešić je otkrio ko je sve otkazao.

- Na tom spisku nije Lučić koji je u junu imao operaciju, kao ni na Kalinića ne računamo koji nas je obavestio da ne može da prihvati ovu akciju iz mentalnog i fizičkog opterećenja. Mitrovića smo želeli, ali je i on zamolio da ga ovog leta oslobodimo jer bi želeo da sanira povrede. Micić je zamolio da ove godine preskoči, jer je imao niz povreda i tešku sezonu. potpisao je novi ugovor. Morao je da ostane tri nedelje u Americi i obnovio povredu ramena. Sa Jokićem je obavljeno nekoliko razgovora. To su bili najbolji razgovori koje sam imao sa igračima koji ne mogu da privhate poziv. On nije ni fizički ni mentalno spreman, istrošio se i nije spreman da preuzme odgovornost kakva se od njega očekuje.

01:39 Pešić obrazložio zašto su Jokić i Micić otkazali

Na spisku je i Aleksej Pokuševski. -Za njega još nemamo dozvolu. Isto je imao povredu ramena, trenutno je na lečenju u Atini. Nadamo se da će njegov doktor utvrditi da je spreman. Jović ima problem u familiji, on bi se stavio na raspolaganje ukoliko u familiji bude sve kako svi želimo da bude.

O Petruševu i Jaramazu.

- Filip kasni, imao je požar na Rodosu. On je zdrav, nadamo se da će večeras stići. Jaramaz je pod povredom, trenutno je na terapijama.

O utakmicama tokom priprema.

- Planirano je da odigramo tri trening utakmice sa Bosnom i Hercegovinom i Poljskom kod nas u Beogradu, i sa Crnom Gorom u Podgorici. Potom tri zvanične utakmice, 16. avgusta u Areni protiv Portorika, dve utakmice u Kini. Taj program završavamo 21. a dan kasnije letimo za Manilu. Prva utakmica nas očekuje 26. avgusta.

Pešić još jednom zbog otkaza pojedinih igrača.

- Životi sportista su se promenili, reprezentacija nije više prioritet kao recimo pre 20 godina. A i tada je bilo otkazivanja iz različitih razloga. I kada sam prvi put vodio reprezentaciju bilo je raznih otkaza, pa i legende su otkazivale. Da ulazimo u detalje, to su bili razgovori na gospodskom i drugarskom nivou. Žao mi je. Razočaran sam jer neki igrači nisu u mogućnosti da igraju. Ali se naši ciljevi neće menjati. Želimo da idemo na Olimpijske igre.

Stručni štab ima dopuna.

- Ima dopuna. I u medicinskom timu, i u atletskom delu trenera za fizičku pripremu. Pojačanja su i u delu za košarku. Sve radimo da servisiramo naše igrače na najbolji mogući način. Ognjen Stojaković je prihvatio poziv. On je sjajna osoba.

Bogdanović na pitanje da li se čuo sa Jokićem.

- Svako prvenstvo je zasebno za sebe. Ne osećam se da sam nešto treba da radim. Ne treba da pravim tužnu atmosferu, ja sam srećan što sam ovde. Nismo srećni što nemamo saigrače koji nisu tu. Mi smo svi ovde tu zbog druženja, pričamo na svom jeziku, imamo svoje fore i fazone. Nadam se uživanju. Čuo sam se sa Jokićem, komunicirao sam, ali nije bilo ubeđivanja. Isto su mi rekli kao i selektoru. To nije sportski. Kad nisi mentalno tu, ili zdravstveno, onda nije to to. Idemo koga imamo.

Predsednik KSS Predrag Danilović.

- Očekivanja su mi ista kao kod selektora. Bilo bi nezahvalno da imam očekivanja koja su različita od selektora. Očekivao sam da će Jokić i ostali saigrači igrati, ali nažalost čuli ste razloge zašto nisu tu. Nadamo se najboljem mogućem rezultatu, a koji će to biti, zavisi od dosta stvari.

Na pitanje, kada je od Jokića dobio konačan odgovor, Pešić je odgovorio.

- Negativan odgovor smo dobili danas prepodne.

Pešić o tome zašto nema Marka Jagodića Kuridže.

- Kuridža je sjajan igrač i sjajna osoba. Izuzetno je pomogao mladim igračima. Sada je došlo vreme da mladi igrači preuzmu veću odgovornost. Obavili smo razgovor sa Kuridžom na način na koji je to zaslužio.

Pešić o Teodosiću i strancima.

- Na prvu temu je dat odgovor. O strancima sam dao odgovor koji ponavljam, u ovom trenutku nije potreba. Jednog dana možda, ne znam, to će se sigurno desiti u reprezentaciji Srbije. Mi verovatno nećemo biti tu, ja sigurno neću biti kao trener. Nemam nikakav problem da igraju stranci u reprezentaciji Srbije ukoliko zadovoljavaju određeni kriterijum. Mi nismo sami na svetu, većina zemalja ima stranca. Sve zemlje u okruženju, Španija kao najbolja po rezultatima. Košarka je globalni sport. U ovom trenutku takvog stranca nismo našli.

Pešić je na kraju imao jasnu poruku za javnost.

- Završio bih konferenciju ovim rečima. Ako se ne popravimo mi u srpskoj košarci, odmah da znate da su najbolji deo košarke igrači. A ja znam i njihove mane i kvalitete. I ljudske i košarkaške. Trenirao sam puno i naših, i debele i mršave, i sa velikom glavom i sa kratkim nogama, i Holanđane i Australijance. Znam igrače. Tvrdim vam da su ovi naši igrači najbolji deo srpske košarke. Dobro je da znate šta vam Svetislav Pešić, još uvek zvanični selektor i rođen u Srbiji, poručuje. Ne promeni li se srpska košarka, svi ćemo biti srećni da se kvalifikujemo na velika takmičenja, a medalja neće biti. Mi u Srbiji imamo situaciju da košarka postaje sredstvo za neke druge ciljeve, a nije košarka cilj. Kada je košarka bila cilj onda je bilo rezultata u svim kategorijama. Ako se to ne promeni, smejaće nam se i oni sa suprotne strane, levo od nas prema Italiji. Da znate gde se nalazimo. Podržite ove igrače jer imaju srce, znanje i talenat.

00:15 Košarkaši dolaze na konferenciju Svetislava Pešića

Selektor košarkaške reprezentacije Srbije Svetislav Pešić obratiće se javnosti na konferenciji za medije koja počinje u 16 časova.

Srbija će tom prilikom saznati ko je na širem spisku kandidata za odlazak na Svetsko prvenstvo.

Informacija da Nikola Jokić neće igrati za nacionalni tim, kao i još nekolicina igrača, izazvala je nikad veću pažnju javnosti.

Podsetimo, u nedelju je lansirana šokantnu informacija da centra Denvera nećemo gledati u dresu nacionalnog tima, što je izazvalo lavinu reakcija i komentara navijača srpske reprezentacije.

Kako stoje stvari, Pešić će potvrditi lošu vest, a svi čekaju da čuju objašnjenje i šta se krije iza Jokićeve odluke.

Pored Pešića najavljeno je da na konferenciji govore Predrag Danilović, predsednik Košarkaškog saveza Srbije, kao i Bogdan Bogdanović, novi kapiten reprezentacije.

Svetsko prvenstvo u Infoneziji, Japanu i Filipinima počeće 25. avgusta i trajaće do 10. septembra.

Srbija će svoje mečeve u grupnoj fazi igrati protiv Južnog Sudana, Kine i Portorika na Filipinima.

Kurir sport