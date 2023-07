DA LI JE SELEKTOR MISLIO NA HRVATE? Pešić upozorio javnost: Smejaće nam se oni levo od nas prema Italiji...

Svetislav Pešić, selektor muške košarkaške reprezentacije Srbije, objavio je širi spisak igrača koji će predstavljati našu zemlju na prestojećem Svetskom prvenstvu.

Između ostalog, on je pričao "bez dlake na jeziku" o budućnosti srpske košarke i dotakao se primera Hrvatske.

"Ne popravimo li se mi, u srpskoj košarci, odmah da znate da su najbolji deo srpske košarke igrači. A, znam njihove mane i kvalitete igrača, i ljudske i košarkaške. Trenirao sam puno i naših, i debele i mršave, i Holanđane i Australijance, ali ja vam tvrdim da su naši igrači najbolji deo košarke. To vam tvrdim kao zvanični selektor, još uvek zvanični, ne promeni li se ova košarka u Srbiji, svi ćemo biti srećni ako se i kvalifikujemo. Medalja neće biti. Vi to dobro znate. Imamo situaciji u Srbiji, košarka postaje sredstvo za ciljeve, a nije cilj. Kada je bila cilj, bilo je uspeha. Ako se to ne popravi, smejaće nam se oni sa suprotne strane, levo od nas prema Italiji. Podržite ove igrače, imaju srce, znanje i talenat", izjavio je Pešić.

Kao trener, osvojio je sa SR Jugoslavijom 2 zlatne medalje, jednu na Evrobasketu 2001. godine u Turskoj, a drugu sledeće godine na Svetskom prvenstvu u SAD-u.

