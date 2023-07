"MOŽDA MEDALJA NEKOME NIJE REALNA, ALI JA MISLIM DRUGAČIJE" Moćne reči Vanje Marinkovića: Došli smo sa velikom željom i ambicijom!

Selektor košarkaške reprezentacije Srbije Svetislav Pešić juče je u hotelu "Kraun plaza" održao konferenciju za medije povodom početka priprema za predstojeći Mundobasket koji će se održati od 25. avgusta do 10. septembra na Filipinima, u Japanu i u Indoneziji.

Tom prilikom, Pešić je saopštio širi spisak igrača nacionalnog tima za put na Svetsko prvenstvo.

Među kandidatima koji će boriti da izbore svoje mesto u najboljih 12 našao se i Vanja Marinković, košarkaš Baskonije, od kog se u Filipinima mnogo očekuje, usled otkaza bitnih igrača.

Njegovo mesto u reprezentaciji na predstojećem Svetskom prvenstvu gotovo je "zacementirano", a nakon održane konferencije, razgovarali smo sa 26-godišnjim košarkašem i odmah ga upitali kakva atmosfera vlada u ekipi.

- Pozitivna je atmosfera u ekipi, kao i uvek. Svakog leta je atmosfera na najboljem mogućem nivou. Mislim da su svi momci maksimalno spremni i svi smo ovde došli sa velikom željom i ambicijom - rekao je Vanja na početku razgovora za Kurir i potom nam otkrio kako se on oseća:

- Ja se dobro osećam, odmorno, spremno i zdravo što je najvažnije.

foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT/2022

Izabranici Svetislava Pešića uvek gaje one najveće moguće ambicije.

- Ambicije su da se prođe na Olimpijske igre sledeće godine, to je prvi cilj a onda da se napravi neki iskorak dalje u odnosu na prethodno prvenstvo. Sutra počinjemo da treniramo, pa ćemo videti u kom će pravcu sve to ići.

Koliko je realno očekivati medalju na najvećoj svetskoj košarkaškoj smotri?

- Možda nekome nije realno, ali ja mislim drugačije. Nismo osvojili medalju već nekoliko godina, a reč je o Srbiji, ne o Južnom Sudanu.

Pre nekoliko dana, javnost u Srbiji ostala je zatečena usled brojnih otkaza nekih košarkaša. Selektor Pešić dobio je negativan odgovor od Vasilija Micića, Nikole Jokića, Nikole Kalinića...

- Ne bih to preterano komentarisao, oni su tako odlučili i to je to - jasan je Marinković.

foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT/2022

Koliko profesionalnom košarkašu znači da na grudima nosi grb svoje zemlje?

- Svakome znači da igra za reprezentaciju. Na ovaj način ostaješ u igračkom ritmu i spreman ulaziš u klupsku sezonu. Svakako, najlepše je kad na ovaj način predstavljaš svoju naciju, nema ništa lepšeg od toga - kazao je Vanja.

Potajno su se nadali navijači Partizana da bi Vanja ponovo mogao da obuče crno-beli dres...

- Ne bih o mom povratku u Partizan, ja sam trenutno igrač Baskonije i to je to.

Podsetimo, izabranici selektora Svetislava Pešića smešteni su u Grupu B zajedno sa Južnim Sudanom, Kinom i Portorikom.

Takođe, košarkaši Srbije igraće u Manili na Filipinima.

