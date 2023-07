SERIJAL KURIRA O KOŠARKAŠIMA KOJI SU KRVARILI ZA SRBIJU (1): Branko Jorović, kakav je to igrač bio! Reprezentacija mu došla glave

Srbija je i dalje u šoku posle odluke Nikole Jokića da ne igra za reprezentaciju na Svetskom prvenstvu.

foto: Printskrin/Instagram

Neće Orlovi biti oslabljeni samo za najboljeg košarkaša na svetu i nosioca NBA prstena sa Denverom, već i za Vasu Micića, Nikolu Kalinića, Vladimir Lučića, a možda i Alekseja Pokuševskog, Stefana Jovića i Ognjena Jaramaza. Razlozi zašto su svi oni odustali su razni, od mentalno-emotivnih, do ozbiljnih povreda. Njihova je odluka.

Srpska javnost trebalo bi baš sada, u ovim trenucima da se seti nekih momaka koji su u proteklih nekoliko decenija uništili vlastite karijere zarad Srbije. I nikada se nisu pokajali zbog svojih odluka, smatrali su da je jedino ispravno doći na okupljanje reprezentacije, pa i sa povredama, dati sve od sebe...

Mnogi od njih su baš igrajući za reprezentaciju ostajali bez milionskih ugovora, samim tim i izvesne budućnosti za sebe i porodicu. Niko iz KSS posle toga na njih nije obraćao pažnju. Malo ko ih se danas seća. Kurir će u narednim danima podsetiti na njihov patriotizam, ali i zlu sudbinu.

foto: Starsport/Srđan Stevanović

Branko Jorović (41)

Bio je jedan od najvećih talenata srpske košarke, igrač ogromnog potencijala. Igrao je za reprezentaciju na SP 2006. godine i doživeo tešku povredu leđa. Jedva je trenirao, kako je i sam pričao, primao je injekcije protiv bolova. Počeo je u Borcu iz Čačka, da bi de afirmisao u FMP Železniku. Posle je igrao za Crvenu zvezdu, neke klubove u Grčkoj, Nemačkoj i Rumuniji, Igokeu... Poslednjih godina radi kao trener, bio je pomoćnik Vlade Jovanovića u Crvenoj zvezdi.

Usledila je operacija leđa, a imao je samo 24 godine. U to vreme postigao je dogovor sa španskom Đironom koju je vodio Svetislav Pešić vredan 1.500.000 evra, međutim ugovor nije potpisan, baš zbog povrede. Nikada se zbog toga nije pokajao, čak je i rekao da bi uradio isto, iako je direktno išao protiv sebe. Nikada se posle te povrede nije vratio na nivo na kojem je bio.

foto: Starsport/Srđan Stevanović

- Zaista se nisam štedeo, za mene je reprezentacija bila vrhunac karijere, zadovoljstvo i velika čast. I dan-danas mislim tako jer igranje za Srbiju ne može da se meri ni sa čim. Ne kajem se nijednog trenutka, više mi je krivo što zbog te povrede kasnije nisam mogao da budem član reprezentacije nego što sam se povredio. Iskreno - pričao je Jorović za Kurir 2017. godine i dodao:

- Nikada nisam pomislio na ugovor niti na to šta rizikujem. To svi znaju. Sanjao sam da se oporavim i igram s grbom na grudima. Čak sam odigrao nekoliko utakmica pod injekcijama. To svakom igraču treba da bude nešto najsvetije. Ako neko ima ozbiljan razlog da otkaže selektoru, kao što su povrede, premor, onda je to opravdano, ali neke gluposti ne opravdavam. Ipak, igrač svima mora da bude prioritet.

Kurir sport/A. Radonić