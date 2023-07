"KONSTANTNO SU GA TUKLI, POTREBAN MU JE ODMOR" Čuveni košarkaš ZAGRMEO zbog Jokića, stao je na njegovu stranu i OVO glasno poručio

Na predstojećem Svetskom prvenstvu koje će se održati na Filipinima, u Japanu i Indoneziji, u dresu reprezentacije Srbije nećemo gledati Nikolu Jokića, koji se nije našao na spisku selektora Svetislava Pešića.

Zbog toga, mnogi navijači u Srbiji ostali su razočarani, a reakcije zbog Jokićevog otkazivanja su različite. Jedni ga osuđuju, dok drugi imaju razumevanja za ovakvu odluku.

Jedan od njih je bivši srpski reprezentativac, Marko Simonović, koji je u razgovoru za "Sport klub" kazao da je Jokić protekle sezone bio posebno opterećen jer je bio najzaslužniji za Denverovo osvajanje šampionskog prstena.

- Problem otkazivanja nije samo naš, imaju ga i ostale zemlje, videli smo proteklih dana, praktično, sve najbolje reprezentacije sveta igraće na SP u oslabljenim sastavima. Razumem igrače, neophodan im je odmor, moramo da imamo sluha za to. Klupska sezona je prenaporna. Imamo sreću da imamo vodeće igrače u svetu i to je za ponos, ali moramo da razumemo i njihovu potrebu za odmorom. Svi igrači vole da igraju za reprezentaciju, ali nekada, jednostavno, to nije izvodljivo. Dobro znam kakve su to emocije. Ranije se igralo manje utakmica, u međuvremenu je Evroliga promenila format, povećao se broj mečeva. Ako bi NBA igrač posle sezone u klubu nastavio sa reprezentacijom, za njega ne bi bilo odmora. Došao bi do toga da u novembru posle svega nije nizašta - smatra Marko Simonović i potom dodao:

- Imao sam sreću da igram sa Nikolom u reprezentaciji i dobro znam koliko je želeo prošle godine na EP da osvoji medalju i kakvu želju je imao da što bolje predvodi našu reprezentaciju. Neuspeh mu je pao veoma teško pao, tako je bilo i na SP u Kini, 2019. godine. Jokić je već nekoliko sezona zvanično najbolji igrač NBA lige, odnosno sveta, protekle sezone je bio posebno opterećen jer je bio najzaslužniji za Denverovo osvajanje šampionskog prstena. Možete da zamislite kako su se protivnici spremali da ga zaustave, na svakoj utakmici su ga čuvala trojica igrača. Na svih 100 odigranih utakmica konstantno su ga tukli. Trebalo je sve to izdržati. Jednostavno, potreban mu je odmor, prenaporno je to sve, želi da provede više vremena sa svojom porodicom, pre svega, sa bebicom.

Uprkos brojnim otkazima Simonović veruje da "Orlovi" mogu da naprave veliku stvar na Mundobasketu.

- Nismo kompletni, ali i dalje imamo dovoljno kvaliteta. Apelujem ovom prilikom da više pričamo o momcima koji su se odazvali selektoru, a ne o onima koji nisu tu. Ima prostora da se napravi dobar rezultat. Koliko znam cilj je plasman na Olimpijske igre 2024. godine, što znači da budemo među najboljih sedam selekcija na svetu, a ako se osvoji medalja, utoliko bolje. Realno, uvek se od naše košarke očekuje odličje, uz malo sreće je to moguće. Ne volim prognoze, ali verujem u ovaj tim, bilo bi dobro da mu svi pružimo podršku. Najvažnije je da igrači budu zdravi, uveren sam da će imati dobru hemiju, vredno će raditi i verujem da dobar rezultat neće izostati.

Kurir sport