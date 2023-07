BIO JE JEDAN OD NAJVEĆIH SRPSKIH TALENATA: Bićeš prvi pik na NBA draftu! A, onda je igrajući u državnom dresu umalo OSTAO BEZ NOGE

Kurir nastavlja svoj serijal o srpskim košarkašima koji su zbog igranja za reprezentaciju upropastili vlastite karijere.

foto: Printskrin/Instagram

Nemali je broj košarkaša iz Srbije koji nisu uspeli da ostvare vrhunske karijere. U našem prvom tekstu pisali smo o Branku Joroviću. Jedan od onih koji je mogao zbog reprezentacije da ostane invalid jeste Nemanja Aleksandrov (36). Bio je krilo i krilni centar sa neverovatnom brzinom i pokretljivošću, bez obzira na visinu od 210 centimetara.

Smatran je jednim od najperpsektivnijih srpskih igrača, prema nekim projekcijama, trebalo je da bude pik broj jedan na NBA draftu. Igrajući za reprezentaciju u februaru 2005. na meču sa BiH doživeo je tešku povredu kolena, zbog koje je morao na operaciju i koja ga je odvojila od terena godinu i po dana. Bio je na spisku selektora Zorana Slavnića za EP 2007. godine i bio među 12 koji su otišli u Španiju. To mu je ujedno bilo i jedino veliko takmičenje koje je odigrao za reprezentaciju.

foto: Starsport/Srđan Stevanović

Imao je ogroman otok na kolenu koji ni sa nekoliko operacije nije mogao da otkloni. Bakterija stafilokoka mu je ušla u koleno i postojala je mogućnost da ostane bez noge, praktično da bude invalid. Aleksandrov je javno govorio o tome i nikada nije potvrdio veliki talenat.

- Kaže mi doktor iz Amerike, imaćeš otok čitav život na kolenu, i to je to. Guram ja, nosim steznik, ali ne mogu da savijem koleno. Otok stagnira, nekad se poveća, nekad splasne. Ali nikako da nestane - počeo je priču Aleksandrov u podkastu "Jao Mile" i nastavio:

foto: Printskrin/Instagram

- Mislim da je tada u Zvezdu došao Kari Pešić. Kaže mi on ajde, Aleksandre da te vratimo u na parket, i on me pošalje u Nemačku, a čak i onaj Amerikanac koji je brinuo o meni, takođe mi preporuči tog istog doktora iz Berlina, kojeg mi je rekao i Pešić. Odem tamo, doktor proveri stabilnost kolena, izvuče otok, misleći i da će sve biti ok. Međutim, on zove posle dve nedelje, i kaže da mi, da je stafilokoka ušla u koleno. Meni kroz glavu opet prolazi svašta, zar po stoti put da se vraćam. I posle svega mi otkrije nešto što me je još više dotuklo, a to da sam nekim slučajem igrao još mesec, ili dva, da bi morali da mi iseku nogu.

Da zlo bude veće, kada je situacija postala toliko ozbiljna, svi su ga zaboravili, pa je komplikovanu operaciju morao sam da plati, od vlastitih sredstava.

- Stafilokoka mi ušla u koleno tokom operacije u Americi. Kao kod najboljeg doktora na svetu, pa šta da kažem. Naravno to je posle palo sve na moja leđa, što se tiče plaćanja, to su bile stotine hiljada dolara, prava investicija, nema šta - sa gorčinom u glasu pričao je Nemanja Aleksandrov.

Posle FMP Železnika i Crvene zvezde Nemanja Aleksandrov igrao je za Olimpiju, Skavolini, Pepinster, Manresu, Oldenburg, Gazijantep, Bremerhafen i Krajovu. Karijeru je okončao u Mađarskoj, u ekipi Jasberenj.

Kurir sport/A. Radonić