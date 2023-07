PATRIJARH PORFIRIJE ODGOVORIO DUŠKU VUJOŠEVIĆU ZBOG MIROTIĆA: Bizarna, apsurdna i krajnje neverovatna izmišljotina o Nikoli i meni

Patrijarh srpski Porfirije odgovorio je Dušku Vujoševiću na nedavne navode da je crkva imala ulogu u nedolasku Nikole Mirotića u Partizan.

Vujošević je pre nekoliko dana rekao da se "svašta priča, odnosno da je patrijarh zvao da koristi Mirotićevu religioznost."

Odgovor patrijarha prenosimo u celosti:

- Sa g. Duškom Vujoševićem delim najmanje dve ljubavi. Volim košarku i sport uopše, a volim i Boku Kotorsku, posebno Herceg Novi. Jasno je da on nije bez preke potrebe zamenio Škver i Savinske plaže sa Beogradom na više od 40 ˚S. Stoga mogu donekle da razumem njegovu neopreznost jer me je kao mogućeg protagonistu uključio u bizarnu, apsurdnu, krajnje neverovatnu izmišljotinu o meni i košarkašu Mirotiću.

foto: Starsport©, Printscreen

- Ne treba da savetujem Duška Vujoševića ali, kada je on kao zreo čovek sa velikim životnim i profesionalnim iskustvom, makar i delimično prihvatio takvu naučno-fantastičnu priču, čiji krajnji cilj nema veze sa Zvezdom i Partizanom, kako će takvu fantastiku, da ne kažem klevete i laži, da shvate oni manje upućeni i sa manje iskustva.

- Jednostavno, poglavar Srpske Pravoslavne Crkve se ne bavi takvim poslovima. U meri koju mi je Gospod podario, bavim se problemima Crkve, spasenjem svih, spasenjem vernog naroda, naravno, tako i sopstvenim spasenjem, kao uostalom i svaki drugi hrišćanin. Trudim se da ispunim ono što pred mene Crkva i Gospod Hristos postave, a nastojim i da sve što činim merim Jevanđeljem i ličnošću Bogočoveka Hrista. Kao i sve druge ljude, i mene posao kojim se bavim i sve što činim približava ili udaljuje od Boga i spasenja. Smatram da je to suštinski važno, tako da predažem i da se svako trudi da radi svoj posao najbolje što može. I to je način da posvedoči šta su za njega bližnji, šta za njega predstavljaju Hristos i Crkva Božija.

foto: @starsport

- Česte su podvale, klevete ili tračevi poput ovog. Nemam vremena da se na sve to osvrćem, pogotovu da komentarišem, a i kada bih imao, toliko je lepših i korisnijih stvari kojima bih se bavio i kojima želim da se posvetim. Ipak, s vremena na vreme, zbog konfuzije koja se stvara u vernom narodu, moram da ukažem na činjenice.

- Smisao sporta je, zapravo da budemo bolji od samih sebe, da se borimo za vrlinu, za viteštvo. Ni onog koji izgubi utakmicu, ni onog koji pobedi, ne treba da vidimo kao neprijatelja, nego kao nekoga ko je učestvovao u kreiranju onoga što je najbolje, onog što je vrlina. Tu onda nema mesta za bilo koji vid neprijateljstava ili ne daj Bože nasilja. Za to se molim, za to se zalažem. Antička mudrost nas uči poslovicom Orandum est ut sit mens sana in corpore sano, što znači da je potrebno moliti se za zdrav duh u zdravom telu. Više sam puta govorio o objediniteljskoj, isceliteljskoj, duhovnoj ulozi i koristi od sporta. Ipak nedovoljno, treba još više, jer su prepredeni projektanti sukoba u Crkvi i narodu pomislili da mogu da me upletu u nešto sa čim nemam veze - piše u objavi Porfirija na zvaničnoj Fejsbuk stranici.

Kurir sport