KAKO JE KUKOČ HTEO DA JEDE JAGNJETINU U KNINU POSLE "OLUJE" 1995: Dao je ideju Franji Tuđmanu, a onda su ga PRIJATELJI izradili

Toni Kukoč i danas je vrlo popularan u Srbiji. Nekadašnji jugoslovenski i hrvatski košarkaš nije javno nikada pokazivao animozitet prema srpskim kolegama, kao neki njegovi zemljaci.

foto: Printskrin/Jutjub

Ipak, Toni Kukoč ne razlikuje se mnogo od većine hrvatskih sportista, posebno u vreme kada je buktio sukob između Srba u Republici Srpskoj Krajini i Hrvata.

Toni Kukoč bio je gost kod novinara Aleksandra Stankovića u emisiji "Nedeljom u 2" pre 15 godina, kada je pričao o tome kako se dogovorio sa Franjom Tuđmanom da zajedno jednu jagnjetinu na Kninskoj tvrđavi i slave najveće etničko čišćenje u 20. veku, posle zloglasne vojne akcije "Oluja" u kojoj je proterano 320.000 Srba iz Dalmacije, Like, Banije i Korduna.

Novinar Aleksandar Stanković pitao je Tonija Kukoča da li je istina da je Franjo Tuđman ušao u svlačionicu košarkaša Hrvatske na OI u Barseloni 1992. godine i obećao "da će Knin biti oslobođen i da će sve košarkaše voditi na jagnjetinu".

- Istina, priča je počela... To je bila moja ideja! Posle jedne utakmice, predsednik je ušao sa kim je već bio... Bila je priča da bi bilo lepo da finale igramo sa Amerikancima. I onda iz neke poluzezancije ja sam rekao - pričao je Toni Kukoč sa žarom u glasu i nastavio:

- Predsedniče, ako mi budemo igrali finale, možemo se naći u Kninu na jagnjetini. To je bila moja ideja. I onda je predsednik rekao, može, dogovoreno.

foto: Printskrin/Jutjub

Voditelj je potom pitao Kukoča, da li mu je "prisela ta nikad pojedena jagnjetina". Aludirajući da su na Kninskoj tvrđavi završili Stojan Vranković i Dino Rađa, dok Franjo Tuđman nije pozvao Tonija Kukoča.

- Je li mi prisela? Ispalo je ono što je ispalo. Ja sam sa svojom suprugom i sa prijateljima, sedam dana posle toga otišao u Knin sa autom. Izgleda da nisu imali moj broj telefona - gutao je Kukoč knedle u studiju, a kada ga je voditelj upitao da li ga je Rađa povredio odgovorio je:

- Možda mrvicu, ali ne mogu njega da krivim. Nije on onaj koji poziva. Bili smo kod Dina na vikendici i on je rekao da ga je neko zvao i da treba otići.Na TV je bilo šta je bilo, izveštaj iz Knina, sa tvrđave. Ne znam kad moj telefon nije bio dostupan, ili mog oca.

foto: Printskrin/Jutjub

Kukoču je bilo mnogo krivo što nije slavio progon Srba iz Krajine 1995. godine na Kninskoj tvrđavi, pa je opravdanje za nepozivanje od strane Franje Tuđmana pronašao u sledećoj stvari.

- Verovatno je to bilo zbog moje izjave o HDZ. Pravljena je lista HDZ i podrške Tuđmanu pred izbore. Bez pitanja je moje ime stavljeno na listu HDZ. Moja izjava, ne znam koliko mogu biti nepristojan... Ja sam rekao - jeb... ga kod me je stavio na listu! Ne zato što sam protiv HDZ... Nego, nazovi me, pa me pitaj. Bi li voleo biti na listi HDZ? Objasni mi... Mislim da je to neke ljude koji imaju moći i snage... Preživeli smo i to - gutao je Kukoč i dalje knedle.

A, šta je Toni Kukoč rekao o Vladi Divcu pogledajte u nastavku videa, na 3:57 snimka sa Jutjuba.

Kurir sport