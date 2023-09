"DA VRATE KOŠARKU U ŠKOLU!" Mirko Kovač: Osetili su podršku! Najviše sam verovao u NJEGA, jer sam se u ZVEZDI uverio KO JE!

Mirko Kovac, bivši košarkaš gostoavao je u emisiji "Puls Srbije" u razgovoru sa voditeljem Milošem Anđelkovićem o uspesima srpskih sportista prethodnih dana.

Srbija je nedavno bila svedok jednog od najvećih sportskih trenutaka u svojoj istoriji, dok je osvojila srebrnu medalju u košarci na Olimpijskim igrama. Ovaj trijumf nije samo sportski uspeh, već i simbol jedinstva i volje da se prevaziđu sve prepreke.

Srebro je donelo veliko uzbuđenje i ponos naciji, a Kovač, poznat iz sveta košarke, podelio je svoje misli o ovom nezaboravnom trenutku.

- Neretko su naš selektor i igrači napominjali da u dalekoj Manili su osetili tu podršku naših ljudi, kako oni koji su bili tamo fizički, ali i u dalekoj Srbiji u tom trenutku - rekao je.

Ovo prvenstvo nije bilo bez izazova. Mnogi veliki igrači odlučili su da ne učestvuju iz različitih razloga. Međutim, selektor Svetislav Pešić i njegov stručni tim okupili su sjajne mlade igrače koji su pokazali izuzetnu posvećenost i borbenost tokom priprema i takmičenja.

- Ja sam verovao pre svega u Svetislava Pešića, s kojim sam imao priliku da sarađujem u Zvezdi. Znao sam da će on te kockice mozaika posložiti na pravi način, da će izabrati momke koji su kasnije se to i pokazalo jednim zajedništvom, jednom istrajnošću, jednom borbenošću, do kraja potvrdili tu tezu da taj ogroman trud i zalaganje koji su uložili, nisu puno ni pričali, tokom priprema jednostavno su radili i na kraju su to i na terenu pokazali - rekao je.

- Možda među mladim košarkašima koji su inspirisani ovim uspehom bude nekih talenata koji će postati budući heroji naše reprezentacije - smatra on.

Ovaj uspeh takođe može ponovo podstaći interesovanje za košarku među mladima, a možda će se među njima naći i budući veliki igrači.

- Košarka treba da se vrati u škole i postane dostupnija, jer je ovo sport u kojem Srbija ima bogatu tradiciju.Sreća je sada na našoj strani, a mi trebamo iskoristiti ovu priliku da nastavimo rasti i razvijati se kao košarkaška nacija - istakao je Kovač.

