BRAĆA MORIS BRUTALNO IZVREĐALA NIKOLU JOKIĆA! Setili se incidenta od pre dve godine, pa urlali: Ne smeš da okrećeš leđa tom...

Incident između Nikole Jokića i Markifa Morisa nešto je o čemu se priča i dve godine kasnije.

Podsećamo, košarkaš Majami Hita je tada u plej-of seriji NBA lige provocirao Srbina, čak zadao jedan vrlo bezobrazan udarac, nakon čega je Jokić odgovorio... Srpski as ga je udario sa leđa.

To je bila tema razgovara braće Moris, Markifa i Markusa, u podkastu kod Meta Barnsa.

"Faulirao sam ga, a on je izveo udarac na kvarno. Udarac je bio malo jači i neko vreme sam bio odsutan. Pokušali su da me zaštite od mene samog, ali sam bio spreman već posle dve nedelje. Nisam bio povređen niti u bolovima, nego je Majami želeo da me sačuva", pričao je Markif.

Markus je tada povisio ton i izrekao nešto potpuno neprimereno:

"Bio sam uznemiren, posebno jer je bio okrenut leđima. Rekao sam mu da nikada ne sme da okreće leđa tom mamoj**cu", pričao je Markus.

Markif tvrdi da mu nije bila namera da udari Jokića...

"Trebalo je samo sa uzme faul. Digao sam ruku i prilazio mu, znao je da dolazim. Nije bio prljav udarac. On je pokušao da skoči i doda loptu, a ja sam dotrčao i faulirao ga. Ne znam šta je mislio, ali učinio je da ispade da sam hteo da povredim, ali nisam. Ali i liga je napravila da sam želeo da ga fauliram takođe, jer su me je*eno kaznili kao da sam ja uradio to što je on. A ja sam bio udaren!"

Zatim se na malo pristojniji način pričao o "okretanju leđa"

"Ljudi kažu da nisam smeo da mu okrenem leđa. Da li smo na ulici ili na košarkaškom terenu? To je moje mišljenje: ako smo na ulici, neću ti okrenuti leđa i idem na tebe, ali ako smo na terenu i dosuđen je faul, odšetaću na drugi kraj terena. Faulirao sam te i znao si da ću to da uradim, a onda si me udario sa leđa i ispadam kriv jer sam okrenuo leđa", poručio je Moris.

I za kraj - osveta.

"Stalno su me gledali i nisam mogao na njega, pa sam morao da izaberem jednog od njegovih saigrača. I bio je to Ostin Rivers. Rekao sam: 'je*i ga', idem da ga izbacim, morao sam da uradim nešto".

Kurir sport