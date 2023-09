"NISMO SIŠLI SA POSTOLJA ZBOG MRŽNJE PREMA SRBIMA" Kukoč progovorio o NAJVEĆOJ SRAMOTI HRVATA: Da mogu da se vratim na to postolje

Proslavljeni hrvatski košarkaš Toni Kukoč prokomentarisao je silazak reprezentacije Hrvatske sa postolja na Evropskom prvenstvu u Atini 1995. godine.

Jugoslavija je 1995. godine u prestonici Grčke postala šampion Evrope, a Hrvati su na svečanoj ceremoniji napravili nezapamćen skandal.

Taj Evrobasket ostao je upamćen po sramnom napuštanju pobedničkog postolja od strane hrvatskih košarkaša u trenutku kada je trebalo da krene intoniranje himne "Hej, Sloveni".

Bio je to silazak sa pobedničkog postolja posle koga se više nikada nisu vratili na njega. Naime, osvajanje bronze u Atini je poslednja medalja Hrvata na velikim takmičenjima.

Kukoč, koji je predvodio Hrvatsku na tom prvenstvu, priznao je da ne bi to ponovo učinio - da može da vrati vreme.

"Ne verujem, to je nešto što je u tom trenutku napravljeno... Mislim, da sad mogu da se vratim na to postolje sad možda to i ne bismo napravili, ali jednostavno je bio neki revolt u tom trenutku, ne toliko iz mržnje prema Srbiji i srpskim igračima nego jednostavno zbog same Hrvatske, zbog ponosa što smo mi i ko smo", rekao je Kukoč u intervjuu za "Sportal".

Rezultati Hrvatske u poslednjih 28 godina: 1996. Olimpijske igre - 7. mesto 1997. Evrobasket - 11. mesto 1999. Evrobasket - 9. mesto 2001. Evrobasket - 7. mesto 2003. Evrobasket - 11. mesto 2005. Evrobasket - 7. mesto 2007. Evrobasket - 6. mesto 2008. Olimpijske igre - 6. mesto 2009. Evrobasket - 6. mesto 2010. Mundobasket - 14. mesto 2011. Evrobasket - 13. mesto 2013. Evrobasket - 4. mesto 2014. Mundobasket - 10. mesto 2015. Evrobasket - 9. mesto 2016. Olimpijske igre - 5. mesto 2017. Evorbasket - 9 - 16. mesta 2022. Evrobasket - 12. mesto

Kurir sport