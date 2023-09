"OBRADOVIĆ OTKRIO ZANIMLJIVE DETALJE SUSRETA SA JOKIĆEM" To što mi je rekao dovoljno govori o njemu! Primenio sam njegov savet!

Trener Partizana Željko Obradović otkrio je zanimljive detalje jednog susreta koji je imao sa najboljim srpskim košarkašem Nikolom Jokićem.

U razgovoru za "TV Arena sport" trofejni stručnjak je sipao hvalospeve na račun centra Denvera.

"Ja Nikolu Jokića obožavam da gledam. Ja se budim rano i gledao sam sve njegove utakmice i mislim da je on fantastičan igrač. Njegova brzina razmišljanja je nešto što je neverovatno, njegovo predviđanje na terenu ne neverovatna", rekao je Obradović u emisiji "Teme do Arene".

foto: USA TODAY Network / ddp USA / Profimedia, Harry How / Getty images / Profimedia, USA TODAY Sports / ddp USA / Profimedia

Željko je otkrio da je prilikom jednog susreta dobio savete od Jokića i da je odmah počeo da ih sprovodi na treninzima.

"Ja sam bio fasciniran Nikolom Jokićem, video sam ga prošle godine kada su bile pripreme reprezentacije i Partizan je bio na pripremama, pa smo se slučajno sreli, pitao sam ga 'Nikola, kako si...'. On je meni tada ispričao da je gledao moj seminar iz Opatije... Ja sam bio prijatno iznenađen. To dovoljno govori o Jokiću, ne što je gledao moj seminar, on verovatno gleda i druge seminare, on je gledao i Partizan, ja to znam", kaže Željko i dodaje:

"On je poslao poruku preko jednog prijatelja za jedan detalj naše igre, da misli da bi nešto trebalo da uradimo. Ja sam to shvatio i odmah sam primenio. Treba verovati igračima, jednom igraču kao što je Nikola Jokić ne možeš da ne veruješ. Neverovatan je. Igrač koji je osvojio NBA prsten, koji već tri godina igra na svetskom nivou, njega treba poslušati. Ali ponavljam, trener je taj koji na kraju odlučuje i baš me interesuje šta bi Jokić rekao na sve ovo što pričam sad", zaključio je trener Partizana.

foto: Mike Ehrmann / Getty images / Profimedia

