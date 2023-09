BAREM TRI EKIPE IZ REGIONA DA IGRAJU NA EP! Legendarni Mijatović za Kurir: Srbija IMA VELIKU ŠANSU, ali u sportu je sve moguće!

Predrag Mijatović, čuveni crnogorski fudbaler igrao je 2000. godine na poslednjem Evropskom prvenstvu na kojem se Jugoslavija pojavila.

Srbija nakon toga nijednom nije uspela da se izbori za odlazak na šampionat starog kontinenta, međutim trenutno se nalazi u odličnoj situaciji, o čemu je Mijatović govorio za Kurir.

- Pratim utakmice kvalifikacija svih zemalja iz regiona, to je potpuno normalno. Nadam se da će barem tri reprezentacije igrati na Evropskom prvenstvu, što bi bilo fenomenalno. Nadam se da će se Srbija, Hrvatska i Slovenija kvalifikovati, a ostali će verovatno za neku godinu možda i uspeti - poručio je čuveni fudbaler.

To praktično znači da, nekadašnji igrač Partizana, Real Madrida i Valensije između ostalih, ne daje previše šansi Crnoj Gori da u poslednja tri kola nadoknadi dva boda zaostatka za Orlovima, uprkos činjenici da će naredni meč igrati upravo na stadionu "Rajko Mitić" 17. oktobra.

- Ima šanse, međutim mislim da je nerešeni rezultat u Litvaniji (2:2) malo vratio Crnu Goru unazad, ali u sportu je sve moguće, pogotovo u fudbalu. Teoretske šanse postoje, neće biti lako, ali ako odigraju dobro naredne utakmice sve je moguće.

foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT

Sa druge strane Hrvatska je na prvom mestu sa utakmicom manje od rivala iz svoje grupe. Mijatović je posebno impresioniran Lukom Modrićem.

- Hrvatska je već na svim velikim takmičenjima obavezno prisutna i ne samo to nego i pravi velike rezultate. Ne treba zaboraviti dva poslednja Svetska prvenstva gde su bili drugi i treći, to je neverovatna stvar i teško je to ponoviti. Modrić je strašan... apsolutni je fenomen, da sa 38 godina igra na taj način i da se bori na taj način. To i njemu puno puta kažem, neosporan je kvalitet, ali koliko može da trči, e to je već velika stvar.

Pomogao sjajnoj akciji - prikupljeno 3,5 miliona evra

Predrag Mijatović bio je jedan od mnogih legendarnih fudbalera koji je u Ljubljani zaigrao na humanitarnoj utakmici u organizaciji UEFA u kojoj je za pomoć žrtvama poplava u Sloveniji prikupljena neverovatna suma od 3,5 miliona evra!

Pored njega na stadionu "Stožice" pojavili su se Ibrahimović, Vidić, Figo, Bufon, Pires, Savićević, Boban, Sejdorf, Klose...

Iskreno rečeno, povratak na teren ne prija! - poručio je Mijatović uz osmeh, pa nastavio:

- Skupili smo se, družili se, pokušali malo da animiramo publiku. Divna manifestacija, zahvaljujući Čeferinu i svim dobrim ljudima koji su došli. Nadam se da su bili zadovoljni, a mi smo igrali koliko smo mogli, sami ste videli. Zbog nečega smo mi bivši igrači...

1 / 4 Foto: 24ur.com

Plavi su pobedili crvene nakon jedanaesteraca.

- Svi smo prijatelji, viđamo se po tim skupovima kada je nešto ove vrste, tako da je bilo fenomenalno, bio je pun stadion i to je najvažnije. Šutiralo se pet penala, ja sam odavno već bio na klupi, moji drugari su šutirali. Ali pobedili smo, plavi su pobedili koliko ja znam!

Iako su utakmicu humanitarnog karaktera igrali bivši fudbaleri, gledaoci su mogli da vide i puno dobrih poteza, ali i veliku borbu na trenutke.

- Ima puno mlađih koji su nedavno ostavili fudbal i to se vidi na terenu. Figo je dobar, Pires... Ibrahimović naravno, on je odigrao celu utakmicu u top formi je. Mi malo stariji možda ne bi trebalo više da igramo. Da dođemo da, ali da igramo - teško - rekao je Mijatović i dodao:

- Bilo je predivno, publika je navijala odlično, Mislim da je ovo prava stvar. Čeferin je napravio veliku stvar za familije koje su bile ugrožene. Svi smo mi živi ljudi, u ovakvim situacijama svako ko može bi trebalo da dođe. To je prava stvar i za nas i publiku.

Kurir sport