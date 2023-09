ŽELJKO OBRADOVIĆ RASTUŽIO NAVIJAČE! NIŠTA OD POJAČANJA! Mnogi su se nadali, ali zbog povrede ovaj košarkaš NEĆE POTPISATI!

Posle pobede nad Megom, trener Partizana Željko Obradović obevestio je javnost da Danilo Nikolić više ne trenira sa crno-belima.

Nekadašnji košarkaš Budućnosti trenirao je sa Partizanom na pripremama, ali je potom doživeo povredu.

Iz tog razloga, Nikolić neće potpisati ugovor sa aktuelnim šampionom ABA lige.

"Danilo Nikolić se nažalost povredio na pripremama, problem sa istegnućem mišića. Spremni smo bili da mu pomognemo u oporavku, međutim on se odlučio da to nije potrebno i izgleda da je u Podgorici, da je došao, tako da nije sa nama. U trenutku kad smo razgovarali da dođe sa nama na pripreme bilo je dobro i njemu i nama, nažalost desilo se to nakon 5-6 dana. Imao je taj bol i kada je otišao u Beograd na magnetnu rezonancu videlo se da to iziskuje desetak dana pauze, tako da se nadam da će se oporaviti i želim mu sve najbolje", rekao je Obradović.

Kurir sport