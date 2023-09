"OVO JE NAJBOLJI TIM KOJI ZVEZDA IMA OTKAD SAM JA U KLUBU" Moćne reči Čovića koje će raspametiti Delije - a ovo su ambicije kluba!

Prvi čovek KK Crvena zvezda Nebojša Čović gostovao je u Jutarnjem programu na TV Prva, i tom prilikom govorio o brojnim temama.

Osvrnuo se Čović na pripremni period i otkrio kakav je zdravstveni bilten u ekipi.

"Dobro protiče, ide sve po planu, kratak je vremenski period. To su nova pravila, ne od ove godine, vezana za ograničenje od 35 dana. To su kratke pripreme, sve je to drugačije. Ekipa se juče vratila iz Nemačke, krajem nedelje se ide na Kipar. Idemo sve po redu. Sve ide normalno, malo ima povreda. Sitna povreda Teodosića, Hanga ima problem sa mišićem, Nejpir takođe, za sada ništa strašno", rekao je Čović.

Završili su crveno-beli sa dovođenjem pojačanja za narednu sezonu...

"Imamo trenutno 16 igrača i mislim da je to - to. To ne zavisi od nas, već od stručnog štaba i Duška Ivanovića kako bude analizirao tim. Trebalo bi da je to - to", kazao je prvi čovek crveno-belih.

Što se tiče ambicija? "Naši cilj je osvajanje ABA lige, Kupa, domaće lige, F4 Evrolige i osvajanje EL. Videćemo koliko ćemo to uspeti. Ovo je najbolji tim koji Zvezda ima od kada sam ja u klubu", rekao je Čović.

Kurir sport