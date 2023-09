ŠTA PRIČA OVA ŽENA? BIVŠA TENISERKA PONIŽAVA NOVAKA, A U NEBESA DIŽE RAFU I RODŽERA: "Đoković nikada neće biti popularan kao oni"

Srpski teniser Novak Đoković u svojoj vitrini ima 24 trofeja sa Gren slem turnira, i bez obzira na to što Nadal ima 22 a Federer 20 titula sa najprestižnijih turnira, i dalje se postavlja pitanje ko je najbolji u istoriji ovog sporta.

Mnogi jedva čekaju da "opletu" po srpskom teniseru, i kažu kako on nije najbolji teniser svih vremena.

Takvo sramotno mišljenje deli i Rene Stabs, bivša teniserka, koja smatra da Đoković " nikada neće biti popularan kao Španac i Švajcarac".

- Đokovićevi brojevi su jednostavno neverovatni bez obzira na sve. Na njega se gleda polarizovano, on je polarizovan, ali morate da ostanete začuđeni nad njegovom sposobnosti da nikada ne odustane i da je neumoljiv - rekla je Stabs i potom dodala:

- Mislim da su Rodžer i Rafa definitivno oličili želju za pobedom, a da je za Novaka to postala opsesija. I to se vidi. On hoće da njegove brojke budu što bolje jer zna da neće biti popularan kao Španac i Švajcarac. Mislim da je to činjenica i mislim da sam u pravu kada to kažem. Mislim da želi da brojke toliko podigne i da kaže: "Da, možda su popularniji od mene, ali ja ću uvek biti najveći jer ću uvek imati brojke na svojoj strani!" Divim mu se zbog toga.

Kurir sport