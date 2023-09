ERMOSO BEZ DLAKE NA JEZIKU: Ništa se u Fudbalskom savezu nije promenilo

Španska fudbalerka Dženi Ermoso rekla je da se u Fudbalskom savezu ništa nije promenilo, nakon što su u reprezentaciju za utakmice u Ligi nacija pozvane fudbalerke koje bojkotuju državni tim.

Za utakmice protiv Švedske i Švajcarske pozvano je 15 fudbalerki, koje su u avgustu osvojile Svetsko prvenstvo, uprkos tome što su odlučile da bojkotuju reprezentaciju.

Pre tri nedelje 81 fudbalerka i 23 reprezentativke koje su igrale na Svetskom prvenstvu najavile su da neće igrati za državni tim sve dok je Luis Rubijales predsednik Saveza, zbog njegovog nedoličnog ponašanja posle finalne utakmice.

Rubijales je izazvao veliki skandal nakon što je na pobedničkom postolju na dodeli medalja u usta poljubio Ermoso. On je rekao da je to učinio uz njenu dozvolu, a Ermoso je u više navrata to negirala i podnela je tužbu.

Posle brojnih kritika, suspenzija i sudskog postupka, Rubijales je podneo ostavku.

Ermoso, koja nije pozvana u reprezentaciju, rekla je da su fudbalerke bile iznenađene kada je izašao spisak za utakmice i da su bile primorane da reaguju posle "nesrećne situacije koju su izazvali ljudi koji nastavljaju da donose odluke u Savezu", preneo je Skaj.

"Fudbalerke su sigurne da je ovo još jedna strategija podela i manipulacije da nas zastraše i zaprete nam pravnim rerprekusijama i ekonomskim sankcijama. To je još nepobitniji dokaz koji pokazuje da se ni danas ništa nije promenilo", navela je Ermoso na društvenoj mreži X.

Savez je otpustio selektora Horhea Vildu i umesto njega angažovao je Monse Tome. Ona je rekla da je izostavila Ermoso iz ekipe kako bi je zaštitla, posle prevelike pažnje medija.

"Mi smo uz Dženi... Verujemo da je ovo najboli način da je zaštitimo, ali računamo na nju", navela je ona.

Ermoso se osvrnula na tu izjavu i upitala: "Od čega me štite, od koga?".

Zbog odbijanja da igraju za reprezentaciju fudbalerke bi mogle da budu novčano kažnjene i sa po 30.000 evra, kao i suspenzijom licence od dve do 15 godina, prema španskom Zakonu o sportu.

Direktor državne sportske agencije Viktor Frankos rekao je da će vlada morati da primeni zakon, ako se fudbalerke ne odazovu na poziv reprezentacije.

