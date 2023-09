NEDELJAMA BIO U KOMI, SMRŠAO ČAK 20 KILOGRAMA: Potresna ispovest golmana PSŽ: Dok sam ležao NEPOKRETAN to mi je bila prva misao!

Golman Pari Sen Žermena Serhio Riko uspešno se oporavlja nakon teške nesreće koju je doživeo u Andaluziji.

Nesrećnom španskom golmanu život je visio o koncu nakon stravičnog pada sa konja. Naime, pre nepuna četiri meseca Riko je pao sa konja, potom zadobio nekoliko udaraca kopitom. Pretrpeo je moždani udar i frakturu vratnog pršljenja. Danima su se lekari borili za njegov život, nekoliko nedelja proveo je u komi i izgubio čak 20 kilograma.

L’entretien de Sergio Rico avec PSG TV 🎙️ Quel plaisir de le voir comme ça ❤️💙 pic.twitter.com/WpzEWajSKo — Vibes Foot (@VibesFoot) September 17, 2023

Njegov oporavak ide u dobrom smeru. Pre mesec dana napustio je bolnicu i trenutno je na kućnom lečenju. Iako ga čeka dug put do potpunog oporavka, Riko je uveren da će se ponovo naći među stativama.

U svom prvom intervjuu nakon nesreće otkrio je kako se sada oseća i šta mu je prolazilo kroz glavu dok je ležao nepokretan u bolnici.

"Osećam se dobro. Hvala Bogu, moj oporavak ide prilično dobro, iako mi još uvek treba dosta pomoći. Srećan sam što sam kod kuće sa mojom porodicom, sa suprugom Albom i prijateljima", rekao je španski golman.

foto: EPA/ANNA SZILAGYI

"Prva misao kada su me probudili iz kome bio je fudbal. Dok sam ležao nepokretan u svojoj bolničkoj sobi, okuržen raznim kablovima i uređajima moja prva misao bila je hoću li ponovo moći da igram fudbal. To sam i pitao lekare, a oni su mi odgovorili da hoću. Na kraju krajeva, to je jedino što sam radio u životu i zato mi je bilo nezamislivo da razmišljam o bilo čemu drugom osim o fudbalu", iskren je bio Riko.

Message De Sergio Rico 🇪🇸aux supporters du PSG 🔴🔵🔥🔥 pic.twitter.com/HwfCVloknH — 𝗣𝗦𝗚 𝗠𝗔𝗥𝗢𝗖🇲🇦 (@MarocPsg) September 16, 2023

