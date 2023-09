"MOGAO JE RANIJE DA MI KAŽE AKO ME NIJE VIDEO U TIMU" Raduljica OTVORIO DUŠU nakon odlaska iz Zvezde: "Nisam dobio pravu šansu"

Iskusni centar Miroslav Raduljica otvorio je dušu nakon ne toliko uspešne misije na Malom Kalemegdanu.

Kako tvrdi 35-godišnji košarkaš, on nije dobio pravu šansu u Crvenoj zvezdi, iako još uvek "nije za bacanje".

"Zanimljiva sezona u smislu, pričamo o meni, a dotaći ću se i kluba. Nezasluženo mislim da nisam dobio šansu i u priči sa trenerom došli smo do zaključka da je možda ranije trebalo da mi kaže ako me nije video u timu i da probam da se ja nađem negde drugde. Samo mi je žao što nisam dobio priliku jer mislim da sam mogao jako dobro da je iskoristim i da uopšte nisam bio za bacanje. Ali dobro, trenerova filozofija. I ja sam je jako poštovao. On ima prema svima očinsku figuru i kao trener i kao osoba i tu nema puno diskusije, njegova se reč i odluka poštuje", rekao je Raduljica u razgovoru za Sportklub.

foto: Starsport

"Ja sam radio šta je bilo do mene, i više nego što je bilo do mene, bar u ovim godinama, a mislim da nisam dobio neki zasluženi rispekt, bar na osnovu i nekih starih zasluga, ako ćemo i o tome da pričamo. Ali, nema veze. Nije mi žao što sam bio nego samo što pred navijačima nisam uspeo da pokažem više od onoga što sam pokazao u onih par utakmica. Sve je to tako ispalo da sam presedeo celu sezonu, a nisam bio za bacanje i onda je ta priča bila da sam ja tu došao da završim karijeru što mi uopšte nije bio cilj – niti da ta priča krene niti je bio moj cilj da završim karijeru, pogotovo ne na taj način. Jako je glupo da neko ko je uvek igrao na vrhunskom nivou i u vrhunskim klubovima završi sedeći na klupu zato što mu neko nije dao šansu, zar ne“, rekao je Raduljica na pitanje o sezoni provedenoj u Crvenoj zvezdi.

Podsetimo, Raduljica će naredne sezone braniti boje grčkog Marusija.

