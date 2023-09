"OVO JE NAJBOLJI TIM U ISTORIJI CRVENE ZVEZDE" Nedović "RASPALIO" Delije novom izjavom - ovo će oduševiti svakog navijača!

Proteklih nekoliko meseci bilo je vrlo turbulentno na Malom Kalemegdanu, s obzirom da su čelnici kluba vredno "češljali" po tržištu.

Tokom prelzanog roka mnogo košarkaša je obuklo crveno-beli dres, stiglo je nekoliko zvučnih imena, pa su očekivanja Delija na visokom nivou.

Jedan od retkih koji je iz prošlogodišnjeg rostera ostao i ove godine da igra u Zvezdi, jeste Nemanja Nedović, koji smatra da je ovo najjači tim u istoriji kluba.

“Mislim da ove godine imamo najbolju ekipu u istoriji Crvene zvezde, što dosta govori o našim ambicijama u Evropi, a o domaćim takmičenjima ne želim ni da komentarišem”, izjavio je Nedović za "Meridian sport".

Odigrao je iskusni plej fenomenalnu utakmicu na pripremama protiv Makabija, a pred njim je duel sa Žalgirisom.

"Jako zahtevna utakmica, pozitivno je to što se nismo predavali do kraja, čak i kad nam je bila skraćena rotacija zbog problema sa faulovima. Dobra provera, protiv najmoćnije atletske ekipe u Evroligi, što su pokazali večeras. Imali smo dosta problema sa skokom u odbrani, letiri igrača im se zaleće na obruč. To je bilo jako teško iskontrolisati, ali okej. Dodali smo dva igrača pre neki dan. Treba nam malo više vremena da se upoznamo, uigramo, nemamo ga puno. Svaki dan je jako bitan i pokušaćemo iz ove utakmice da izvučemo najbolje", dodao je Nedović.

Kurir sport