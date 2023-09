DRAMA PORODICE NURKIĆ NA VRHUNCU: Košarkaš ponovo BRUTALNO PROZVAO OCA! Objavio fotografiju majke i napisao ove reči (FOTO)

Košarkaš Portlanda, Jusuf Nurkić, ne nalazi se u dobrim odnosima sa ocem.

Javnost je to saznala nakon svadbe centra, kada je u intrevjuu, Hariz, njegov otac, otkrio da nije bio pozvan na veselje.

Usledio je odgovor Jusufa, koji je žestoko reagovao, a onda se još jednom oglasio Hariz.

"Bojim se da moj Jusuf ima lošeg savetnika. Da, otac sam koji je "zlostavljao" sina, suprugu, baš kao što je trener Ozren Selesković, s kojim je načinio prve korake, učinio sve da uspe. Ovim je osramotio sebe i svoju porodicu. Nije on neka veličina, kako je umislio, želim samo da ga malo spustim na zemlju, da ga vratim na fabrička podešavanja. On je odgajan kako Bog nalaže i po propisu, a loši savetnici pokušavaju da utiču na to. Sramotim se ovom pričom, ali hoću da mu pokažem da novac ne može kupiti karakter, jer najjače oružje nije novac, nego moral. Moral koji on poseduje. Moj cilj kao roditelja je bio da odgojim decu na ponos nacije i u tome sam uspeo. Učio sam ga da ne mrzi, da ima svoj cilj i uvek sam govorio da bude zlatna sredina, ne sme biti na dnu, ali ne sme se ni izdizati na vrh. Očito je zaboravio, ne zna kako živeti u BiH jer ga je poneo taj "američki san", život s elitom"", rekao je tada Hariz Nurkić.

Više od mesec dana je prošlo od tog trenutka, a košarkaš je sada ponovo odlučio da posveti roditeljima i porodičnoj drami prostor na društvenim mrežama i to na ovaj način.

Objavio je fotografiju majke uz sledeću poruku:

"Majka zablistala. A biološki roditelj može biti svako".

Tako je potvrđeno da su odnosi u porodici Nurkić i dalje veoma haotični.

