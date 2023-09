25 GODINA POSTOJANJA: Počinje sezona Meginog jubileja

Košarkaški klub Mega MIS ove sezone obeležava jubilej – 25 godina od osnivanja. Za četvrt veka postojanja Mega je postala je svojevrsni rekorder, klub koji je van američkog kontinenta imao najviše draftovanih igrača u NBA – čak 15, i u svetskim okvirima postao je veoma cenjen i prepoznatljiv u radu sa mladim košarkašima.

Na nedavno završenom Svetskom prvenstvu takmičilo se 10 bivših igrača Mege od kojih su trojica osvojili srebrnu medalju sa Srbijom, dok će u narednoj NBA sezoni nastupiti devetorica igrača koji su u prošlosti branili boje Mege.

Jedanaestu sezonu u ABA ligi Mega će po tradiciji započeti kao najmlađi tim, ne samo u regionu, već u čitavoj Evropi ako gledamo najviši rang takmičenja.

„Prosek godina naše ekipe je 19,9, mlađi smo nego prošle sezone. Već smo navikli na taj rizik da talentovanim, ali i neiskusnim igračima pružamo šansu na velikoj sceni. Imaju naše poverenje, koje je ove sezone možda i najveće do sada imajući u vidu da će najiskusniji košarkaš u timu biti naš povratnik i kapiten Uroš Plavšić koji dolazi nakon završenog koledža u SAD. I pored toga, naše ambicije su i ove takmičarske sezone nepromenjene. To su pre svega razvoj i promocija mladih talenata, a što je jedino moguće uz naporan rad i maksimalni pristup svakom treningu i utakmici. Prošla je bila i više nego uspešna, a nadamo se da ćemo ovu jubilarnu 25. sezonu obeležiti dobrim igrama i još boljim rezultatima“, kaže Goran Ćakić koji već 11 godina obavlja funkciju generalnog menadžera Mege.

Stepenik u razvoju igrača u sistemu Mege je i nastup za OKK Beograd, sa kojim Mega MIS ima veoma uspešnu saradnju već šestu sezonu. U prilog tome ide i činjenica da od 15 na seniorskom spisku, više od dve trećine igrača je nastupalo za OKK Beograd, što još jednom upućuje na zaključak da sistem koji je uspostavljen u Megi besprekorno funkcioniše:

„Nikola Topić, Stefan Miljenović, Timotej Malovec, Andrija Jelavić, Luka Paunović, Filip Jović i Mihailo Milutinović imali su odličnu prošlu sezonu u OKK Beogradu, koja je krunisana plasmanom u Superligu Srbije. Radom sa trenerom Vuletom Avdalovićem spremno su dočekali prelazak u seniorski tim Mege, gde se nadamo da će uz Nikolu Đurišića, koji je sa svojih 19 već četvrtu sezonu prvotimac, povratnika Plavšića, starosedelaca Kovačevića i Kobzistija i novajlije Popovića i Ilijasolua, napraviti pravu hemiju, igrati lepu i dobru košarku i napredovati iz dana u dan“, konstatuje Ćakić.

foto: KK Mega/Ivica Veselinov

Posle veoma uspešne debitantske sezone na klupi Mege gde je ostvaren plasman u plej-of ABA lige i u finale Kupa Radivoja Koraća, treneru Marku Baraću je za njegov rad sa mladim igračima pristiglo priznanje iz NBA lige kroz pozivnicu da u Letnjoj ligi bude deo stručnog štaba aktuelnih NBA šampiona Denver Nagetsa:

„Trener Barać je jako posvećen radu i svom daljem usavršavanju. U prilog tome svedoči podatak da je odmah po završetku sezone otišao u Ameriku na poziv Nagetsa gde je bio deo stručnog štaba tokom Letnje lige, te će ove sezone biti bogatiji još za to veoma lepo i korisno iskustvo“, konstatovao je Ćakić i potom dodao:

„Njegov stručni štab će ove sezone izgledati drugačije. Otišao je jedan od najvažnijih šrafova u Meginom sistemu prethodnih šest godina – kondicioni trener Marko Sekulić i to u Bešiktaš, ali ga je na njegovom mestu zamenio Pavle Tasić, njegov dugogodišnji saradnik u Megi. Drago nam je da su naši bivši pomoćni treneri Ilić i Tomović našli nove, dobre angažmane, pa će uz šefa stručnog štaba Marka Baraća i tim menadžera Novicu Veličkovića, asistenti u novoj sezoni biti Miloš Mitrović i Branislav Božović koji sa sobom donose nova iskustva i znanja. Pored njih, tu su pomoćni trener Dejan Pejić koji je pored toga i trener pionirske selekcije kluba, kao i fizioterapeuti Vanja Radojević i Miloš Savić koji su dugi niz godina u stručnom štabu Mege, čime se trudimo da u tom segmentu ostvarimo kontinuitet koji je takođe veoma važan u razvoju igrača“, kratko je zastao Ćakić i potom istakao:

„Moram posebno da naglasim da je svaki član stručnog štaba ovako velikog sistema kao što je Mega jako bitan, a igrači koji nam stižu iz juniorskog pogona su dobro pripremljeni i obučeni na stil igre zahvaljujući našim trenerima mlađih kategorija. Iako su rezultatski imali još jednu sjajnu sezonu iza sebe gde su osvojene tri titule uz još jedno odlično učešće u juniorskoj Evroligi, ipak je najvažnije da ti igrači što spremniji dočekaju izazove seniorske košarke, a ovogodišnja selekcija kluba, kao i prethodne, pokazuju veoma uspešan rad mlađih kategorija i u tom segmentu“.

Mega je ponovo među prvim klubovima u čitavoj Evropi počela pripreme za novu sezonu. Sa treninzima je starovala još 24. jula:

„Počevši od utakmica sa Univerzitetom Južna Kalifornija na Mikonosu i ostalih kontrolnih duela, pa sve do ABA Super kupa u Podgorici, moramo biti zadovoljni onim što je ekipa pokazala. Dobili smo dosta pozitivnih komentara od strane učesnika Super kupa kao i brojnih košarkaških radnika, jer smo u Podgorici odigrali tri zaista dobre utakmice i pokazali vrlo dopadljivu košarku. To nam pokazuje da smo na dobrom putu i daje nam za pravo da verujemo da ono što stručni štab radi ide u pravom smeru. Ali, svesni smo i da ćemo kao mlada ekipa imati i dosta izazova i oscilacija tokom sezone i na to smo spremni".

I ove takmičarske sezone Mega MIS će kao domaćin svoje mečeve u ABA ligi igrati u Hali sportova „Ranko Žeravica“. Magnet za publiku sigurno će biti plejmejker Nikola Topić koji je svojim igrama u 2023, godini skrenuo pažnju čitave košarkaške javnosti i zaslužio poziv selektora Pešića na širi spisak nacionalnog tima tokom priprema za Mundobasket u Manili.

„Drago nam je što je Topić član Mege ove sezone. Desile su mu se sjajne stvari kroz minulu polusezonu koju je imao u OKK Beogradu. Osvojio je i zlatnu medalju na juniorskom prvenstvu Evrope i zasluženo poneo MVP titulu šampionata. Iako je izuzetno mlad, pokazuje veliki stepen smirenosti i zrelosti na terenu za svoje godine. Uveren sam da je Mega prava sredina za njega, a da će on svojim radom i igrama tokom sezone učiniti sebe i svoje saigrače još boljim", istakao je Generalni menadžer Mege.

Mega MIS će u prvom kolu ABA lige gostovati u Ljubljani ekipi Cedevita Olimpija, a prvu utakmicu na domaćem terenu će odigrati u petak 6. oktobra od 20 časova u Hali sportova Ranko Žeravica protiv ekipe Borca. Ulaz na ovu utakmicu će biti besplatan, kao i za najveći broj utakmica Mege u predstojećoj sezoni:

"Pozivamo Novobeograđane, kao i sve ljubitelje košarke da podrže našu mladu ekipu već od prve utakmice u Hali sportova protiv Borca. Podrška sa tribina je jako važna našoj mladoj ekipi i nadamo se da će Hala sportova biti lepo ispunjena tokom cele sezone, a mi ćemo se potruditi da uživaju u lepoj i atraktivnoj košarci u našoj jubilarnoj 25. godini kluba", zaključio je Ćakić.

Kurir sport