STIGAO IZ BARSE, UMRO OD SMEHA NA PITANJE O DONČIĆU! Luka se oduševio kada je čuo da dolazi u Zvezdu! Evo šta mu je rekao

Amerikanac sa slovenačkim pasošem, Majk Tobi, plavo-bordo dres Barselone zamenio je ovog leta crveno-belim dresom Crvene zvezde.

Zvezda je u dvorani "Aleksandar Nikolić" predstavila novu garnituru koju će koristiti već od subote kada gostuju Igokei u ABA ligi.

Očekuje se da Tobiju pripadne važna uloga u ekipi tokom čitave sezone, o tome je govorio za Kurir.

- Mislim da ćemo brzo da se uklopimo i naviknemo na sistem zato što ima puno iskusnih igrača. I ja već neko vreme igram u Evropi, delimično sam i sa Duškovim sistemom jer sam igrao protiv njega. Uzbuđen sam jer mislim da se moja igra uklapa u njegov sistem - rekao je Tobi.

foto: KK Crvena zvezda

Kako kaže, razgovor sa Duškom Ivanovićem bio je dovoljan da donese odluku da pristane na dolazak u Beograd.

- U Zvezdu sam došao zbog velike prilike. Razgovori sa Ivanovićem preko telefona, osetio sam da se razumemo. Rekao mi je na koji način vidi moju ulogu, a to mi je bilo najvažnije.

Amerikanac koji igra za reprezentaciju Slovenije leto je proveo igrajući na Svetskom prvenstvu.

- Bilo je dobro. Nažalost imali smo dve velike povrede i to nam je naštetilo. Drugi momci su iskočili, ali bilo je teško nadoknaditi izostanak Čančara i Murića. E, a kad sam to sve rekao, doći do top 8 je veliko dostignuće za nas. Mogli smo da odigramo bolje protiv Kanade i da možda dođemo do polufinala, ali kada pogledate širu sliku mislim da smo srećni rezultatom.

Na Mundobasketu je bio saigrač Luke Dončića koji navija za Crvenu zvezdu. Tobi se nasmejao i otkrio šta mu je rekao košarkaš Dalasa.

- Pričao sam sa Lukom, rekao mi je da sam napravio odličan posao izborom kluba!

foto: Alexander Trienitz / imago sportfotodienst / Profimedia

Govorio je o ciljevima Crvene zvezde i poručio da će ekipa pokušati da dođe do same završnice.

- Kada je reč o Evroligi, pokušaćemo da dođemo do plej-ofa, a onda da napadnemo fajnal for, pa i titulu. Kada dođete do plej-ofa sve je moguće, mislim da je važnoda idemo utakmicu po utakmicu, korak po korak. Možete da kontrolišete samo ono što je ispred vas, pokušaćemo da imamo odličan prvi deo sezone, a posle i drugi deo i da igramo pravu košarku u pravo vreme.

Željno isčekuje početak sezone, a posebno utakmice protiv večitog rivala.

- Čuo sam naravno, rivalstvo s Partizanom je legendarno, verovatno najveće u evropskoj košarci. Veoma sam uzbuđen - zaključio je Tobi za Kurir.

Kurir sport