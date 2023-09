OBRADOVIĆ NAJAVIO POJAČANJE PARTIZANA: Nije tajna, želimo da dovedemo još jednog igrača! VIDEO

Košarkaški klub Partizan organizovao je promociju pred početak nove sezone tzv. "Medija dej".

Novinarima se obratio trener crno-belih Željko Obradović

"Očekivanja su uvek ista. Da damo sve od sebe, da imamo svi u našim mislima naše predivne navijače koji nam daju energije, koji su prošle godine nosili tim. Da se ponovi sezona u kojoj smo imali taj odnos između nas i njih i koji je doveo do toga da ekipa igra na najvišem mogućem nivou. To je jedini cilj. U oba takmičenja, prvo ABA liga, a onda i Evroliga. Imamo još pet dana do prve zvanične utakmice. Probaćemo da iskoristimo, da probamo da otklonimo sve one slabosti koje smo imali u pripremnom periodu i da insistiramo na dobrim stvarima i da što spremniji dočekamo sezonu, koja je izazovna u svakom pogledu. Sa neverovatnim brojem utakmica. već u prvom mesecu 10, u sledećem 10, a u decembru i januaru po 11 utakmica. Prva četiri meseca, 42 utakmice. To znači da će biti potrebno da svi igrači budu spremni", rekao je Obradović.

03:25 Željko Obradović medija dej

Partizan je i dalje u potrazi za pojačanjima

"Ne, ne znamo ništa. Gledamo i nije tajna da želimo da dovedemo još jednog igrača. Ne želimo da žurimo, ne želimo da donosimo odluke na brzinu. Raspravljamo svim u stručnom štabu, zajedno sa Zoranom i trudimo se da to bude najbolja moguća opcija za Partizan. Ako ne bude takvih opcija, onda nećemo nikog potpisati. Želimo da budemo sigurni da ako dovedemo igrača da će to biti dodatni kvalitet, koji već postoji u ovom timu".

foto: Starsport©

Evroliga je jaka ove sezone i očekuje se da bude izjednačena kao i prošle.

"Svi su se pojačali, promenili rostere, osim aktuelnog šampiona, Real Madrida. Doveli su samo jednog igrača, jako bitnog, Fakunda Kampaca. Ali to je logično, s obzirom da su bili prvaci i da imaju poverenje u igrače. To je situacija koju bi svaki trener poželeo, da ima isti tim što duže na okupu. Mnogi su se pojačali. Imali smo sezonu u kojoj su neki timovi neočekivano završili u donjem delu tabele. Reagovali su i pokazuju najveće moguće ambicije. Evroliga je prošle godine bila izjednačena, očekujem da će tako biti i ove godine. Upravo iz tog razloga mislim da treba da budemo svesni svojih mogućnosti, verujemo u sebe. Samo priprema svake sledeće utakmice, bez nekih većih ciljeva".

00:26 Medija dej Partizana

Govorio je i o novim igračima u klubu

"Novi momci su bili prvog dana novi, sada su tu već mesec dana, tako da, rade, trude se. Atmosfera je dobra. Pokušavamo da pomognemo jedni drugima. To je najvažnije od svega. Pripremni period za to služi. Da neke stvari isplivaju na površinu i da se vidi šta bi to trebalo da bude na višem nivou da bi bili u mogućnosti da se takmičimo sa svim timovima u ABA ligi i Evroligi".

Navijači Partizana su prošle sezone obarali rekorde gledanosti.

"Ponosni smo na tu činjenicu. Prošle godine smo oborili sve rekorde u broju naših navijača na utakmicama, u ABA ligi, Evroligi. Neverovatan broj. Nadam se da će ponovo biti na istom nivou. Tu podršku igrači osećaju. Prva i osnovna stvar koju tražim od njih, da kad izađu pre početka utakmice. Ponosni smo na naše navijače što ta slika odlazi iz Beograda. Nadamo se i verujemo da reprezentujemo Srbiju i grad Beograd na najbolji mogući način", istakao je Obradović

Kurir sport