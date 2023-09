NAJVEĆI KOŠARKAŠKI IZDAJNIK POKUŠAVA DA SE OPERE! Ujeo za srce svakog navijača, pa ih sada hvali: Nesebično vole i daju dušu

Kostas Slukas je trenutno izdajnik broj jedan u svetu košarke, pogotovo ako pitate navijače Olimpijakosa.

Plejmejker iz Grčke je, uz pauzu od pet sezona kada je igrao za Fenerbahče, u Olimpijakosu proveo 10 godina, a onda je, ovog leta ostavio sve u šoku odlukom da prihvati ponudu Panatinaikosa.

- Posle mnogo razmišljanja i razgovora sa mojim ljudima, uvek sam 100% svestan, bez obzira na to koju odluku donesem. I siguran sam u svaku odluku koju donesem. Lepo je kada vam timovi priđu i pokažu interesovanje jer to znači da radite nešto dobro. A pogotovo kada vam prilaze najveći klubovi u Evropi. Čast mi je i to mi daje više motivacije i podsticaja da nastavim - rekao je Slukas i dodao:

- Bilo je mnogo timova koji su pokazali interesovanje, ali pošto nisam želeo da razgovaram pre razgovora sa Olimpijakosom, nijedan razgovor nije napredovao. Istina je da sam mnogo puta rekao – i to mi je pomoglo, posebno sa 33 godine – da u ovoj respektabilnoj karijeri koju sam imao nisam pod uticajem i uopšte ne slušam šta svi govore. Svako ima svoje mišljenje i, na primer, navijači Olimpijakosa imaju svoje razloge da govore loše o meni. Ne znaju šta se dešavalo iza kulisa... Ovo što je napisano nije potpuna istina, nego mi je samo stalo do mišljenja mojih ljudi, moje porodice i mojih prijatelja, sa kojima sam provodio vreme poslednjih nekoliko godina. Ponosan sam što ih imam uz sebe i podržavaju me u bilo kojoj odluci koju donesem.

Nekadašnji reprezentativac ističe da je Ergin Ataman glavni razlog njegovog dolaska u Panatinaikos.

- Sve se desilo veoma brzo. Važnu ulogu je odigrala i situacija sa Olimpijakosom. Moja odluka je da ne govorim o tome. Šta se sve dešavalo. Stoji pri tome. Pristup Panatinaikosa je bio veoma dobar. Jedan od glavnih razloga je trener Ataman, koga posebno cenim. U mojoj karijeri reč koja me karakteriše je motivacija. Kada sam video da i Panatinaikos i ja imamo veću motivaciju da postignemo nešto veoma lepo, oni su bili glavni razlozi da se okupimo.

Na kraju je pohvalio navijače Olimpijakosa, koji će mu, izvesno je, prirediti paklen doček.

- Neće biti lako. Radio sam to ranije sa Fenerbahčeom i bio sam izviždan. A kada sam napustio Olimpijakos, opet situacije nisu bile ispisane baš onako kako su se desile, kao i sada... Ovog puta će biti još zviždanja. Navijači rade svoj posao, a navijači Olimpijakosa nesebično vole svoj tim i daju dušu za svoj tim. Mi, ja i moji saigrači, moramo da radimo svoj posao jer smo profesionalci i imamo zajednički cilj, da stignemo što više možemo.

