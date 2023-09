VEST GODINE: Boriša Simanić nastavlja košarkašku karijeru!

Boriša Simanić nastavlja košarkašku karijeru!

Ta informacija oduševila je sve u Srbiji, a nju je objavio Miško Raznatović.

- Borišina prva poseta agenciji nakon jedne od najtežih povreda, koje su ikad zadobijene na košarkaškom terenu. Uprkos tome, sastanak je bio baš kao i on sam, prepun pozitivne energije, planova za košarkaški oporavak (kada za to dođe vreme), a najviše od svega pun smeha, želje i vere da dolaze novi izazovi na košarkaškom terenu. Baš kao što je to pokazao u Manili slanjem motivacionih poruka saigračima iz bolničkog kreveta, i danas je pokazao snagu svog karaktera, koji zna da prepreka do uspeha nema, napisao je Miško Ražnatović.

Kurir sport