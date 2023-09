"ČESTO ME LJUDI PITAJU ZA ZVEZDU, VEROVATNO BIH DOŠAO": NBA as RASPALIO maštu Delija - ovo svaki navijač želi da čuje!

Proslavljeni košarkaš Nikola Vučević o svojim emocijama koje gaji prema Crvenoj zvezdi.

Poznato je da je iskusni centar Čikago Bulsa veliki navijač crveno-belih i kada god ima prilike prati mečeve Crvene zvezde u Evroligi i ABA ligi.

Vučević je gostovao u podkastu "ALESTO" kod Aleksandra Stojanovića, i tom prilikom otkrio da bi verovatno pojačao Crvenu zvezdu kada bi sada bio "lokaut" u SAD, poput onog koji se dogodio pre desetak godina.

"Voleo bih da završim karijeru jer sam ja tako odlučio. Ne da me isprate, nego da ja odlučim kad je kraj", rekao je Nikola, koji je imao problema da prevede izraz sa engleskog, te se odmah osvrnuo na Crvenu zvezdu:

"Dešavalo se da neki igrači nastavljaju, a to više nije to, pa tebi ostane taj neki utisak o njima. Naravno, možda će biti te neke dve-tri godine gde verujem da neću biti ovaj što sam danas. Ali, da ne bude to sad baš da nema veze sa tim šta sam tokom cele karijere. Mene ljudi često pitaju da dođem u Zvezdu. Sad da je neki lokaut kao što je bio pre, verovatno bih došao. Prvo, ja želim da u NBA budem što duže mogu jer je najbolja liga na svetu. Kada tamo više ne budem mogao, mislim da će to već biti prilično blizu kraja moje karijere. Da se vratim ovde, a da to nije to i da ja ne odigram na tom nekom nivou i da bude ružan utisak bilo bi bezveze i meni i navijačima. I za NBA je tako, mislim i nadam se da ću osetiti trenutak kad ide na dole, da više nisam pravi."

foto: FIBA

Crnogorski košarkaš Nikola Vučević oženjen je Nikoletom, rođenom sestrom nekadašnjeg košarkaša Partizana Saše Pavlovića.

"Kad smo tamo tatin, mamu ne zanima to mnogo, ne bavi se time...Kad dođemo ovde onda je teže, uhvate Sašini sinovi, pa malo... Šalimo se, bude simpatično. Verujem da će biti podeljeno na kraju, da će neki od njih prevagnuti ovamo, neki tamo. Možda budu i nešto drugo izabrali, videćemo. Ja navijam za Zvezdu jer je moj otac navijao za Zvezdu, ali recimo moj stric navija za Partizan. Oni su kao mali imali to. Ja ću pokušati da ovamo povučem, ali ne znam šta će biti", zaključio je Nikola Vučević.

Kurir sport