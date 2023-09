"REKAO SAM ALEKSI DA JE VREME DA SE SPUSTI NA ZEMLJU" Željko surovo iskren: Izvinjavam se, ja sam trener! UKRADE ON LOPTU, ALI...

Trener Partizana Željko Obradović posle velikog uspeha koji je Aleksa Avramović postigao na Mundobasketu u Manili ne dozvoljava svom igraču da "poleti", već insistira na tome da nastavi naporno da radi jer samo tako može da nastavi sa uspesima.

Košarkaši Srbije osvojili su srebrnu medalju na nedavno završenom Svetskom prvenstvu u Manili, a Aleksa Avramović postao ljubimac navijača. Svojim partijama na terenu i karakterom oduševio je čitavu naciju.

Željko ne krije da je ponosan sa Aleksu i veruje da će nastaviti vredno da radi i napreduje u karijeri.

"Aleksa koji treba da shvati da treba da bude jedan od lidera ovde. On zna kako je sarađivati sa mnom. Njegova uloga plejmejkera u reprezentaciji je posledica toga što smo pre dve godine pričali on i ja o tome, ja sam mu rekao treba da igra na pleju iako ceo život igra na dvojici jer tu nema mesta u reprezentaciji. I uspeo je kroz krvav rad da selektor stekne poverenje u njega, da stekne poverenje saigrača u reprezentaciji, da ga proglašavaju za jednog od najboljih odbrambenih igrača u ovom trenutku, sve to on treba da da i Partizanu. Što ne sumnjam. Njegova ambicija je ogromna, on voli košarku, voli ljude i nadam se da će u tom stilu i nastaviti", kaže Obradović za Sport klub.

Trener crno-beli otkrio je šta je rekao Avramoviću kada se vratio sa Svetskog prvenstva u Manili.

"Prvo sam mu čestitao, a onda sam mu rekao da je vreme da se spusti na zemlju. Sad se vratio u Partizan i sad idu nove stvari. Bio sam srećan mnogo zbog njega, zaslužio je sve što je posle toga sledilo i dočeci u Čačku i u njegovoj školi. Videlo se da je napravio nešto gde su ljudi prepoznali i gde su svi želeli da mu se zahvale. Za mene nije ništa novo što je tako krao lopte, ima Aleksa to da ukrade loptu, ali ima i to da mnogo puta ispadne iz igre. Izvinjavam se ja sam trener (smeh), Aleksa i ja pričamo mnogo o tome, Aleksa ima dobrih strana ali ima i mana, a ja sam taj koji mora da koriguje", iskren je iskusni stručnjak.

Kurir sport/Sportklub